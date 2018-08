El arquero de San Lorenzo explotó contra Chile: "Se la dan de ejemplo y no lo son"

San Lorenzo perdió 1 a 0 en su visita al Temuco de Chile y, pese a caer en los dos partidos de la serie por la segunda ronda de la Copa Sudamericana, avanzó de fase gracias al fallo de la Conmebol que le dio por ganado el partido de ida por la mala inclusión de un jugador chileno. Los hinchas trasandinos no se lo perdonaron y recibieron de muy mala manera al Ciclón, lo que provocó la furia de su arquero, Nicolás Navarro.

Al finalizar del partido, el arquero que fue figura durante el partido no se calló nada y le dijo de todo a los hinchas chilenos: "Muchas veces se habla de Argentina...ellos (por Chile) se la dan de ejemplo y no lo son", dijo furioso el jugador del Santo de Boedo. Se refería así a los objetos que le arrojaron durante el partido y el maltrato anterior al partido.

Pero no quedó allí. En una picante conferencia de prensa junto al DT Claudio Biaggio, Navarro insistió en sus dichos y se cruzó con los periodistas chilenos, lo cual generó un murmullo. Un periodista preguntó si sentían vergüenza de haber clasificado pese a perder dos partidos y eso generó la respuesta del "Pampa": "Se equivoca la gente de Temuco y la culpa la tiene San Lorenzo...no entiendo. Vergüenza es que no acepten que la culpa es de ustedes".

"Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile. De ser argentinos no tenemos vergüenza. Llegamos y nos tiramos piedras, no teníamos predio para entrenar, nos querían cancelar la reserva del hotel, le abrieron la cabeza al profe nuestro. Ir a entrenar con ocho o nueve camionetas, en Argentina eso no pasa. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar mucho como país pero lo que pasó hoy fue vergonzoso".

Como si fuera poco, Navarro contó que se fueron a bañar fuera del estadio porque les cortaron el agua al finalizar el partido.