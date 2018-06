Tras las repercusiones por el video sexista en el cual se lo ve al argentino Néstor Penovi aprovechándose de una joven rusa, el hombre rompió el silencio y se justificó diciendo que era de “otra generación”. Además, pidió disculpas “al pueblo argentino y ruso” e indicó que “no le dijeron nada” sobre que sería deportado de la Copa del Mundo.

En una entrevista con el programa El Tratamiento por Magazine, el hombre que provocó un papelón internacional se excusó: “Cometí un error, me equivoqué, fue un chiste de mal gusto. Somos 14 amigos que viajamos para ver el Mundial y hasta el momento no fue notificado de nada pero pido disculpas a todos los afectados”.

Embed

Además, explicó que con sus amigos “se hizo con un montón de personas, brasileros, uruguayos y en un segundo explotó por todos lados” y manifestó: “Estoy arrepentido de lo que hice, estoy dando la explicación de cómo fue pero la verdad me arrepiento de haberlo hecho”.

Ante la decisión del Ministerio de Seguridad de expulsarlo de la Copa del Mundo, Penovi sostuvo que no le informaron nada y que tiene el pase para concurrir al estadio para ver a la Selección.

Embed

Frente a las repercusiones y el escrache público hacia su persona, el hombre oriundo de Wilde le mandó un mensaje “al grupo de mujeres”: “La persona más importante de mi vida fue mi mamá y después mi hija, no hay nada en contra de las mujeres. Esto fue un chiste, una pavada de mal gusto pero bueno, supuestamente era para que quede entre pocos amigos”.

“Quiero pedirle disculpas al pueblo argentino, al pueblo ruso, a mis amigos, a mis hijos, a mi familia y a mi mujer. Es algo que me avergüenza y no soy así. Soy una persona de bien y no tengo antecedentes de nada. Soy de otra generación, que se yo”, expresó.