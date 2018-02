El angustiante momento de Marcos Milinkovic a seis meses de la muerte de su hijo

El ex jugador de la Selección de voley Marcos Milinkovic habló sobre cómo lleva la la falta de su hijo Luka a casi seis meses de su trágica muerte y contó de la forma más cruda cómo son sus días.

"Me pasan un montón de alegrías o tristezas durante el día y el sentimiento que yo tengo no es le mismo de antes", aseguró Milinkovic en una entrevista para el programa "Voy a verte", que se emite por Verte TV.

El ahora entrenador habló de cómo le cambió la vida luego de que su hijo de 13 años se ahogara en el mar Adriático al sufrir una hemorragia que lo hizo perder el conocimiento cuando navegaba en un kayak, el pasado 21 de julio de 2017.

"Me causan alegrías y tristezas un montón de cosas, pero no las siento. Estoy vacío por dentro, no puedo recuperarme", confesó.

Y resaltó: "Lo más triste de todo es que la gran mayoría te dice lo mismo: el sentido de muchas cosas deja de ser el mismo y es un poco lo que me está pasando a mí".

El ex voleybolista destacó la fuerza que le proveen sus familiares y amigos, pero también desconocidos que lo ayudaron en los momentos más difíciles. "Cuando me pasó esto, una pequeña alegría que tuve fue el apoyo que recibí de gente del voley, y de gente que no conocía y que no tenía nada que ver con el deporte", dijo.