El actor Jorge Kaspar estalló contra el gobierno de Mauricio Macri por el ajuste que sufren los argentinos y aseguró que lo quiere "preso".

Embed

"Los actores tenemos una ventaja, triste, pero ventaja. Nosotros estamos acostumbrados a vivir a los saltos. Es la vida que elegimos, sabemos que tenemos que vivir a los saltos y hacemos lo que podemos. Pero en este momento el laburante, que no eligió vivir como vivimos nosotros, a los saltos, ese la está pasando mal", apuntó Kaspar en "1+1 = 3", el programa de Santiago Cuneo en Crónica TV.

Y añadió: "Yo estoy totalmente convencido que para este gobierno la cultura es un gasto, no es una inversión. El Estado debe proporcionar la cultura para educar al Soberano. Entonces, ¿Cuál es el papel de la cultura? Educar al soberano, no hacer negocios y plata. Cuando vos tenes en un teatro oficial productores privados, algo huele mal. Alguien está haciendo un negocio cuando el negocio tendría que ser la cultura".

Asimismo consideró que hay una frase de Macri que "define cuál es su forma de pensar en relación a nosotros y al mundo" y recordó que cuando el Presidente fue a Davos dijo "'Nosotros cortamos el pasto, ustedes juegan al fútbol. Traigan la pelota, jueguen al fútbol'".

En ese sentido, remarcó: "Ya está todo dicho, no hay mucho más. No son estúpidos, ahi disiento con vos. Estos chicos tienen cualquier pelo menos el de estúpidos. Al contrario, esto obedece a un plan muy bien preparado, muy bien armado. Y están provocando, lo quieren hacer. Ellos quieren esto, ellos quieren que pase porque ellos de esta manera se salvan. Este es el país de los salvados".

"A mi no me preocupa ahora, a mi me preocupa que después si, yo también lo quiero en Comodoro Py pero no lo quiero en Comodoro Py, lo quiero preso. A él y a toda la caterva que está con él", disparó el actor.