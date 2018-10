El ex senador se refirió a los "ataques" de la diputada luego de las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre CFK.

El ex senador nacional Eduardo Menem consideró que la diputada Elisa “Lilita” Carrió podría haber prendido “la mecha para que explote el Gobierno” luego de pedir el juicio político al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, por rechazar el pedido de desafuero y detención de la ex presidenta Cristina Kirchner en diálogo con El Destape Radio.

Durante una entrevista para el programa Navarro 2019, que se emite por dicha señal, planteó que, si bien Carrió forma parte del oficialismo, “a veces lo disimula muy bien” porque “ataca al Gobierno”. “Crea espacios políticos y después se va y los dinamita. Ahora no sé si ya prendió la mecha para que explote el Gobierno”, lanzó.

Así, Menem vaticinó que la diputada podría estar impulsando el derrumbe de la gestión macrista ante “este ataque al presidente”, Mauricio Macri, “exigiendo que saque a un ministro bajo la amenaza de hacerle juicio político”. “Hay que ver si el Presidente tiene la suficiente espalda para soportar este ataque”, sostuvo.

“Ella cree que tiene que gobernar el país, los jueces, los ministros. Quiere todo lo que sea el protagonismo en los medios. Forma parte del gobierno y le manda carta abierta al presidente como si no pudiera hablar personalmente por teléfono. Todo gira alrededor de ella, es una egocéntrica del primer orden. Yo no la tomo en serio”, la criticó.

Sobre la frase de Garavano en diálogo con Crónica Anunciada este miércoles, donde afirmó que “nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención”, el senador afirmó que “no es para hacer semejante escándalo” y respaldó su postura.

“Hay que esperar la sentencia de Cristina. A la ex presidenta la protegen los fueros parlamentarios de acuerdo a la ley de fueros, pero la gente tiene que saber que esa ley fue promovida por la propia diputada Carrió en ese momento. Mientras no haya sentencia firme, no corresponde prisión”, remarcó.

