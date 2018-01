El conductor de América TV Eduardo Feinmann se confesó "feminista" este viernes y a través de las redes sociales explicó los motivos, al tiempo que volvió a apuntar contra las supuestas "feminazis" por pedir "muerte al macho".

"No me banco ni el MACHISMO ni LAS FEMINAZIS. Ambos son fundamentalísmos. Lo que no debe haber es iniquidad entre hombres y mujeres", comenzó a explicar Feinmann desde sus redes sociales.

"Ahí soy feminista. El MACHISTA maltrata a la mujer, la degrada. La Feminazi tiene como consigna: muerte al macho", agregó, sorprendiendo a propios y ajenos en Twitter, donde ha protagonizado varios cruces ya con reconocidas militantes del feminismo, como Malena Pichot y Julia Mengolini.