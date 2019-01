SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista oficialista Eduardo Feinmann cruzó a la legisladora de Red por Argentina Victoria Donda por una frase que ella no dijo y que repitió sin chequear la información. Frente a su error, el conductor decidió agredirla en vez de pedirle disculpas.

Todo comenzó el último fin de semana, cuando Feinmann subió una imagen de Donda con una supuesta declaración en la que se oponía al uso de las pistolas taser (armas electrónicas) por parte de las fuerzas de seguridad porque lo consideraba "un atropello a los derechos humanos" y no se sabía "el efecto o el dolor que le puede causar a los chicos". Además, tildó a la dirigente de tener una "ignorancia supina" sobre el tema.

Embed El grado de IGNORANCIA de esta mujer es SUPINA. Vive defendiendo a asesinos y delincuentes. pic.twitter.com/3fyNoSIHpY — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 6 de enero de 2019

Ante la difamación, Donda no se quedó callada y le replicó: "Hubo en tiempo en que podíamos debatir racionalmente a pesar de las diferencias. ¿Por qué recurrir a las mentiras? Una de las tareas del periodismo es chequear la información ¿Dónde dije eso?".

Embed Hubo en tiempo en que podíamos debatir racionalmente a pesar de las diferencias. ¿Por qué recurrir a las mentiras @edufeiok ? Una de las tareas del periodismo es chequear la información ¿Dónde dije eso? https://t.co/McqCvkE2oD — Victoria Donda Perez (@vikidonda) 7 de enero de 2019

Lejos de retroceder, Feinmann fue más allá y quiso acorralarla: "¿Entonces Ud. esta de acuerdo con el uso de las pistolas taser?, repreguntó.

Cuando un usuario le hizo notar al periodista que había caído en una noticia falsa, ya que Donda nunca había dicho eso, Feinmann siguió: "Si la sra @vikidonda me dice que las pistolas Taser no violan los DDHH y si me dice que está de acuerdo con su uso, le pido disculpas. Tiene que decir claramente que NO VIOLAN LOS DDHH Y QUE ESTÁ DE ACUERDO".

Embed Si la sra @vikidonda me dice que las pistolas Taser no violan los DDHH y si me dice que está de acuerdo con su uso, le pido disculpas. Tiene que decir claramente que NO VIOLAN LOS DDHH Y QUE ESTÁ DE ACUERDO. @Noiravocat1978 https://t.co/vBDiJ55DwJ — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 7 de enero de 2019

Este lunes, la diputada le exigió al periodista "disculpas por difundir una frase que nunca dije y contribuir a la difusión de noticias falsas. Mis posiciones son públicas, no necesita mentir".

Embed Sr @edufeiok usted tiene que pedir disculpas por difundir una frase que nunca dije y contribuir a la difusión de noticias falsas. Mis posiciones son públicas, no necesita mentir. https://t.co/aMmQoBHnyT — Victoria Donda Perez (@vikidonda) 7 de enero de 2019

Pero Feinmann siguió en su postura: "Insisto. ¿Las pistolas Taser violan los ddhh? ¿Si o no? ¿Está a favor de la utilización? Si o no. Es simple. Dos preguntas simples, para dos respuestas simples. Ud. puede", la chicaneó.

Embed Insisto sra @vikidonda Las pistolas Taser violan los ddhh ?? Si o no ? Esta a favor de la utilización ??? Si o no. Es simple. Dos preguntas simples, para dos respuestas simples. Ud. puede. https://t.co/U9KZvELYAU — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 7 de enero de 2019

Embed Si ud me dice que las pistolas Taser no violan los ddhh y que ud. @vikidonda esta de acuerdo con las pistolas Taser, YO LE PIDO DISCULPAS. Le doy mi palabra de honor. https://t.co/U9KZvELYAU — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 7 de enero de 2019

Y sin encontrar una respuesta, la agredió: “@vikidonda todavía espero su respuesta. La pistola Taser viola los ddhh ?? Si o no. Ud. esta de acuerdo con su uso ?? Si o no. Si son muy difíciles esas preguntas le hago otra más fácil: cuando cumple años. ??? Saludos a la mente pedofila de su marido”.