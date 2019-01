SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Eduardo Duhalde, el ex Presidente de la Nación, aseguró que el gobierno del mandatario Mauricio Macri se está “ahogando en una palangana”, al tiempo que pidió superar la “grieta” de la pobreza. “Con conocimiento de causa digo que se están ahogando en una palangana”, dijo en declaraciones a radio Cooperativa.

Duhalde también señaló que “la verdadera grieta” en la Argentina “es la que separa a los que tienen algo y garantizan sus derechos, y los pobres”. A su entender, “esa es la verdadera grieta que hay que superar y no la otra que es una grieta para la televisión”.

Embed

“Si queremos sacar este país adelante tenemos que dejar de odiar”, indicó Duhalde y consideró: “Acá siempre estamos mirando para atrás, cuando se habla de derechos humanos, pensemos en los derechos humanos de los que están vivos”.

El ex presidente aseguró que “en su momento” su gobierno salió “adelante porque la apuesta” fue por “la producción y el empresariado”.

“Nosotros no podemos pagar la deuda, no debemos defoltear tampoco, tenemos que reprogramar la deuda para largo”, expresó el ex mandatario nacional. Y agregó: “Consideré siempre una inmoralidad que en un país deshabitado haya familias que no tengan un pedazo de tierra donde construir un proyecto de vida”.