La chicana de Eduardo Buzzi a Carrió: "La estoy buscando para comprarle dólares a $23"

No ha pasado mucho tiempo desde las declaraciones de Elisa Carrió en las que aseguró que el dólar quedaría en $23, pero si pasó mucha devaluación. Y quien lo recordó fue, el expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

"No me gustaría quedar en el lugar de Lilita que dijo que el dólar iba a quedar a $23. Estoy buscando a Lilita para comprarle dólares a $23. No conozco la dirección de esa mujer pero me gustaría comprarle", chicaneó el dirigente agrario.

La ironía se refiere a cuando Carrió pronosticó, en plena corrida cambiaria de 2018, que el dólar iba a quedar en ese valor. En unos meses llegó a valer 40 pesos.

Tras la broma a la diputada de Cambiemos, opinó: "Hay una banda por donde se va a mover. Es muy difícil pensar que hay un escenario del dólar a valores estratosféricos".