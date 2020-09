El director de El Destape y El Destape Radio (FM 107.3), Roberto Navarro, realizó un enfático editorial sobre la situación económica posterior a las medidas de restricción al dólar y planteó que "es tan grave el problema" que "hay muchos que piensan que los cambios que tiene que hacer el Gobierno para salir de acá son mucho más drásticos en términos políticos y económicos de los que se pueden presumir".

En su clásico editorial de las 10:00, el periodista y conductor explicó que "en estos siete días el riesgo subió un 15% y los bonos argentinos cotizan a precio de default, a pesar de que son nuevos bonos". "Además desde que se instrumentaron las medidas de Banco Central siguieron cayendo las reservas y además la brecha cambiaria se disparó. Las acciones en Nueva York cayeron 30% este mes, del precio remate que tenían hace 30 días".

"Sabemos que Alberto tiene la vocación de que el pueblo no sufra y va a hacer lo que tenga que hacer, pero tiene que hacerlo ya".

En ese sentido, Navarro señaló que "la situación que recibió Alberto es seguro la más grave que haya vivido un gobierno desde la vuelta de la democracia" y que "reforzar el diagnóstico, mesurarlo, consolidarlo no es un acto masoquista, sino un método de trabajo racional".

"Quienes no aceptaron la derrota electoral hasta arman en su cabeza Asambleas Legislativas para poner al presidente de la Corte en la Rosada. El hombre de Clarín, en la Rosada".

"Desde este lugar, acá hemos respaldado. Tiene la confianza de todos nosotros para hacer lo que tiene que hacer, porque sabemos que tiene la vocación de que el pueblo no sufra y sea feliz. Pero tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ya. Porque el tiempo hoy juega en contra. Y tiene que mesurar que quizás es la peor crisis de la historia nacional. Eso le tocó a Alberto. pero hay que decirlo todas las letras, todo esto que ocurre es una crisis inédita, extraordinaria, de la que se sale solo con acciones extraordinarias", cerró.

Presupuesto 2021 y medidas por el dólar: las claves

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó este martes el proyecto de ley de Presupuesto 2021 en el Congreso, que buscará "curar una economía muy lastimada". Con ese objetivo llamó a que, pese a la grieta, se evite una "discusión incivilizada, porque daña la economía". "Desde abril de 2018 vivimos tres corridas cambiarias", vinculó funcionario al presentar la ley de leyes que contempla un esquema macroeconómico que denominó --y reiteró en más de una oportunidad-- "de transición". La presentación de Guzmán osciló entre lo deseable y posible en el marco de una pandemia.

El ministro habló ante la Comisión de Presupuesto, minutos después de que el INDEC difundiera una desplome de 19,1% de la actividad económica en el segundo semestre del año. El funcionario remarcó ese dato para dar cuenta las condiciones en las cual está la economía argentina y que permite argumentar medidas de carácter transitorios, como los mayores controles a la compra de divisas. "No son medidas que nos pongan contentos. Son medidas para evitar que se transite un sendero de mayor volatilidad", aseguró el titular del Palacio de Hacienda. Guzmán aseguró que este proyecto es un puente que permitirá transitar a políticas que vayan "más allá de las políticas de gobierno" y que debe enfocarse en alcanzar "una estructura productiva que genere trabajo, estabilidad macroeconómica y tenga alcance federal".

Como si tratara de dos Presupuestos, expuso las principales variables del proyecto con o sin pandemia. "En política fiscal, se busca un sendero de sostenibilidad, pero con un Estado que cuente con herramientas para hacer políticas contra-cíclicas. Con el Estado jugando un rol en infraestructura. la Ciencia, la inclusión activa y la progresividad tributaria. Hoy no tenemos esas condiciones. La Argentina no se ganó esa posibilidad", aseguró el ministro.

Detalló que el objetivo es avanzar en la "deuda pública en nuestra propia moneda y no depender del endeudamiento en moneda extranjera ni del financiamiento del BCRA". "Estamos en el camino correcto. Desde 10 de diciembre se consolida el financiamiento en el mercado local, que le permite al país desarrollar instrumentos de financiamiento y ahorro", dijo el ministro, quien luego, aclaró: es un proceso que lleva tiempo. Paradójicamente, del tema que menos habló fue de la resolución del canje, un hecho económico clave. Por el contrario, sólo agradeció el acompañamiento del Congreso. Luego, al ser consultado por no haber celebrado ese logro, reconoció que "fue una decisión del Gobierno no festejar". "No es momento de celebraciones", insistió.