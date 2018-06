"Edesur fue el último eslabón de una cadena de responsabilidades que falló"

El titular de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED), Mauro Stefanizzi, denunció graves faltas por parte de Edesur luego de la muerte de un nene de 5 años que dependía de un respirador eléctrico para vivir, y repudió que “criminalicen y culpabilicen a la madre” por el trágico hecho.

En respuesta al comunicado de Edesur, en el cual depositan la responsabilidad del fallecimiento en Mariana Medina, madre del chico, por no anotarse en el registro nacional de electrodependientes, Stefanizzi sostuvo que la culpa recayó tanto en la empresa como en el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. “Hay una larga cadena de responsabilidades que falló, y Edesur es el último eslabón”, planteó.

“La mamá no registró a su hijo porque desconocía la ley, la cual dice que el Poder Ejecutivo debe desarrollar las correctas campañas de difusión y concientización, y no se hizo. El artículo 11, que decía que se debían asignar las partidas presupuestarias, tampoco se hizo. El Ministerio de Salud nos dijo que se estaban haciendo recortes en áreas no tan sensibles y que no había presupuesto para esto”, argumentó.

Además, Stefanizzi remarcó que “hay una contradicción” cuando Edesur “culpabiliza” a la madre por no anotar a su hijo en el registro pero indica que su personal le explicó cómo registrarse.

“Dicen que no sabían que era electrodependiente, pero ya tenían llamados anteriores donde la madre ya había manifestado que tenía un hijo electrodependiente. Ella no estaba al tanto de la ley, y en Edesur le dijeron que no había ninguna ley. No es el único caso: son muchos los que van a Edesur a inscribirse o a preguntar y desde las oficinas no los saben asesorar respecto al nuevo registro”, sostuvo.

Por otro lado, incluso si la mujer comenzaba el trámite para anotarse cuando se comunicó el 5 de junio con Edesur “no hubiera sido garantía de mucho, porque el Ministerio de Salud se demora entre 6 y 7 meses en incorporar un electrodependiente a su registro” y, además, de trató de un corte programado, por lo cual se trató de una muerte “evitable”.

“Cargan la responsabilidad sobre una madre que además de perder al hijo pareciera que pretendenden criminalizarla o transferirle culpa, cuando la empresa es la que debería haber garantizado el suministro continuo”, cuestionó Stefanizzi.

El jueves a las 14 la AAED junto con vecinos de Lomas de Zamora se manifestarán frente a la sede de Edesur de ese partido para reclamar justicia por Valentino, el nene fallecido.