El ex Presidente ecuatoriano pide por la salud de su ex vicepresidente preso en aquel país y que se encuentra al borde de la muerte.

Ecuador: el desesperado mensaje de Correa por la salud del ex vicepresidente

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa envió un mensaje, en exclusiva, para El Destape. Fue para el programa #AltaData. Allí, el ex presidente ecuatoriano pide por la salud de su ex vicepresidente, preso en Ecuador y al borde de la muerte.

Embed

Se trata de Jorge Glas, quien cumple 45 días en huelga de hambre. El viernes, el exvicepresidente se negó a ser transferido al hospital Carlos Andrade Marín a donde ya fue trasladado cuando cumplió 19 días sin ingerir alimentos, por una descompensación.

"Está muriendo, solo sostenido por sueros, no puede pararse", arrancó Correa. "Está dejando la vida por un ideal", afirmó el expresidente a #AltaData.

Glas pide que lo devuelvan a la cárcel 4, donde permanecía desde octubre de 2017 cuando fue dictaminada en su contra prisión preventiva, en medio de su vinculación al caso de corrupción de la empresa Odebrecht, investigada por pago de coimas a cambio de adjudicación de obras.

El exvicepresidente fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita, en un proceso que aún no concluye, pues está pendiente un recurso de casación, y que fue tildado por su defensa como ilegal y plagado de irregularidades.