Economista alerta que la recesión durará al menos dos años más

Economistas estimaron que la Argentina atravesará "por lo menos dos años de recesión", al tiempo que pronosticaron una caída del Producto Bruto para este año. El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis: "El 2001 no está en condiciones de aparecer. No venimos de tres años de recesión, sino de uno".

Sin embargo, sostuvo en diálogo con Radio Con Vos: "Necesitamos un Gobierno mucho más pragmático".

"Vamos a tener por lo menos dos años de recesión, la peor desde 2001, probablemente", alertó el ex funcionario del kirchnerismo y pronosticó: "Si no nos estabilizamos desde el punto de vista financiero, esos fantasmas que tenemos sí pueden aparecer".

En ese escenario, el economista cuestionó que la administración de Mauricio Macri piensa que "todos los problemas" del país se solucionarán con deuda.

Al ser consultado respecto de la renovación del programa "Precios Cuidados", resaltó que sirve para "desinflar la economía, poniendo precios de referencia", aunque aclaró que "tiene cierto sentido cuando estás seguro de que el tipo de cambio y los salarios van a acompañar".

"No vas a poder con un aumento del 100 por ciento del dólar, regulando 70 productos", enfatizó y pronosticó que, por la devaluación, "los precios subirán por lo menos 40 por ciento este año y el próximo en torno a un 25 por ciento".

Por su parte, el economista Fausto Spotorno subrayó: "Este año no habrá crecimiento del PBI y estimo una caída del 1,8".

En declaraciones a Radio Mitre, el también director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, aseguró que "falta mucho tiempo" para que la economía argentina sea "sólida" al argumentar que "se ha deteriorado históricamente".

"Somos los habitantes del mundo con más experiencia en crisis", apuntó y destacó: "Como la economía es tan débil, nuestro ahorro es en dólares".