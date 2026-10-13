Zonas Frías: el Gobierno aplicó exclusiones y 3,3 millones de familias sufrirán fuertes aumentos de gas

El gobierno de Javier Milei promulgó este martes la reforma del régimen de Zonas Frías, que elimina el acceso automático a los subsidios al gas para más de 3,3 millones de usuarios y restringe los descuentos a determinadas regiones y hogares que cumplan requisitos socioeconómicos. Además, la nueva legislación establece un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que repercutirá en las facturas de los consumidores.

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La medida quedó oficializada mediante la Ley 27.828, publicada este martes en el Boletín Oficial, luego de su sanción por el Congreso el pasado 24 de septiembre, bajo el impulso de La Libertad Avanza. La reforma representa un nuevo ajuste de los subsidios energéticos, con el que el Ejecutivo busca conseguir un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales.

El principal cambio consiste en la eliminación de buena parte de los beneficios incorporados en 2021, cuando se había ampliado el régimen a numerosas localidades del país. Hasta ahora, los usuarios alcanzados podían acceder a descuentos del 30% o 50% sobre sus facturas de gas, según su situación.

Con la nueva legislación, la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe conservarán el régimen especial, mientras que millones de hogares de otras regiones dejarán de recibir automáticamente la bonificación.

Entre los principales afectados aparecen 94 municipios bonaerenses, incluidos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Necochea. También perderán el beneficio general localidades de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, San Juan, Salta y La Rioja.

Sin embargo, los hogares de las zonas excluidas podrán conservar una bonificación adicional si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), pertenecen a las zonas bioambientales contempladas por la ley y cumplen determinados requisitos.

Entre ellos figuran ingresos familiares inferiores o iguales a tres canastas básicas totales (hoy en día, equivalentes a unos 4,8 millones de pesos para un hogar tipo 2), la tenencia de un Certificado de Vivienda Familiar (en viviendas bajo el ReNaBaP) o una pensión para veteranos de Malvinas. También se contempla a personas con discapacidad, aunque Energía deberá evaluar sus necesidades de asistencia.

Un recargo adicional sobre el precio del gas

La reforma también establece un recargo de hasta el 7,5% sobre el PIST, destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El cargo alcanzará al gas consumido o comercializado en el país, independientemente de su utilización final, con excepciones para las exportaciones y el gas proveniente de GNL importado y regasificado.

Este recargo se trasladará a los costos del gas y podrá repercutir en las facturas, aunque no implica por sí mismo un aumento del 7,5% sobre el importe total que pagan los usuarios dado que solo se aplica sobre el tramo de la generación mayorista. El Ejecutivo también queda facultado para modificar su nivel hasta un 50%.

La ley entró en vigencia este martes 13 de octubre, mientras que el recargo se aplicará a las entregas posteriores a su publicación. El nuevo régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.