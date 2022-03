YPF: en 2027se podrá producir un millón de barriles de petróleo diario

El CEO de YPF, Sergio Affronti, dijo que la Argentina está en condiciones de producir un millón de barriles de petróleo diarios en los próximos cinco años, con el esfuerzo colaborativo" de todos los actores del sector para "convertir al país en exportador neto de energía".

El CEO de YPF, Sergio Affronti, dijo hoy que la Argentina está en condiciones de producir un millón de barriles de petróleo diarios en los próximos cinco años, con el esfuerzo colaborativo" de todos los actores del sector para "convertir al país en exportador neto de energía".

Affronti participó esta tarde del ciclo Encuentro con los CEOs en el marco de la XIII Exposición Argentina Oil & Gas en La Rural, oportunidad en la que repasó los objetivos de la compañía y los desafíos de la industria. El directivo afirmó que la petrolera de control accionario estatal, tiene "la meta de poder duplicar en cinco años la producción actual de petróleo, para pasar de los 220.000 a 450.000 barriles día, en 2026". "YPF a partir de 2005 se convirtió en un comprador estructural de petróleo para su sistema de refino, por eso tenemos para finales de 2023 la meta de ser autosuficientes en la producción, y a partir de allí convertirnos en exportadores estructurales", proyectó Affronti.

Para esos objetivos, el CEO de la compañía dijo que la industria "también deberá ser más colaborativa ante al oportunidad como país de lograr en cinco años poder producir un millón de barriles por día -en febrero pasado alcanzó los 571.000 barriles diarios-, y para eso Vaca Muerta es la solución más importante sin dejar de lado el convencional". No obstante, señaló que "hay que crear las condiciones para llegar a eso porque la productividad y los recursos están, porque en este industria esos objetivos no se logran de la noche a la mañana y hay que ponerse de acuerdo todos los actores, los gobiernos nacional y provinciales, operadoras y proveedores, y los trabajadores".

"Este trabajo colaborativo nos va a permitir destrabar situaciones que cuando los recursos existen hay que desbloquear. Esto significa trabajar no sólo en la perforación de pozos, y desde el midstream oil y midstream gas, con inversiones de miles de millones de dólares en gasoductos, oleoducto y plantas de tratamiento", agregó.

Affronti entendió que ese desarrollo plantea "el gran desafío de cómo hacer para convertir al país en exportador neto de energía, porque está el recurso pero hay que trabajar duramente. Para el 2022, YPF tiene planificado invertir 3.700 millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 40% en comparación con 2021, detalló en el encuentro.

El plan de inversiones estará focalizado nuevamente en el Upstream, con un monto previsto de US$ 2.800 millones, de los cuales US$ 1.600 millones serán destinados específicamente al desarrollo de la actividad no convencional. Adicionalmente, la compañía planifica invertir 700 millones de dólares en el Downstream, principalmente en las obras para readecuar las refinerías a las nuevas especificaciones de combustibles bajando el contenido de azufre y proyectos destinados a la evacuación del crudo de Vaca Muerta.

Como resultado de este ambicioso plan de inversiones, la compañía estima aumentar la producción anual de hidrocarburos un 8% en comparación a 2021, lo que representará el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años. Dicho crecimiento se apalanca en gran medida por el fuerte impuso de la producción en Vaca Muerta que crecerá más del 40% en el año.

El presidente de YPF, Pablo Gonzalez, por su parte, expresó: "YPF cumple 100 años. Nos encuentra hoy debatiendo el futuro de la industria. YPF Tiene a lo largo de su historia acompaño la historia de la Argentina".

Además, dejó en claro: "Argentina recupera en 2012 a YPF como empresa de bandera y a Vaca Muerta como posibilidad de garantizar el autoabastecimiento. Entramos a los 100 años con mucho optimismo. Habiendo aumentado la inversion, bajado la deuda y aumentado produccion. Somos extremendtamente optimistas con lo que se viene en materia energetica en el pais. El gasoducto sera una herramienta clave. Deberia haberlo empezado antes pero nosotros lo garantizamos".