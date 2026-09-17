Wall Street reaccionó con alzas ante la baja del petróleo y la suba de tasas de la Fed

Wall Street registró un marcado repunte, impulsado por una contracción en los precios internacionales del petróleo y por la positiva lectura que realizaron los inversores sobre el primer incremento en las tasas de interés dispuesto por la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh. La decisión de la autoridad monetaria estadounidense transmitió firmeza frente a las presiones inflacionarias globales y logró disipar tensiones en el mercado de renta variable, permitiendo que los principales indicadores de Nueva York revirtieran parte de las pérdidas acumuladas durante el mes.

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Al momento de las cotizaciones de la jornada, el Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 316,08 puntos (un 0,59%), al tiempo que el índice amplio S&P 500 ganaba un 0,94% para situarse en 7.623,09 puntos. En tanto, el indicador tecnológico Nasdaq encabezaba las subas con un incremento del 1,25%. La resolución de política monetaria despejó una de las mayores fuentes de inquietud para los operadores financieros, disparando compras en acciones de gran capitalización como Nvidia y Amazon, cuyas cotizaciones experimentaron alzas cercanas al 2% cada una y traccionaron al alza al conjunto del panel.

El desempeño favorable de la rueda bursátil cobró especial relevancia al desarrollarse en la segunda quincena de septiembre, un período históricamente complejo para las acciones en el que el S&P 500 acumula un retroceso mensual del 1,7%. Al evaluar el nuevo escenario económico, los analistas de mercado destacaron la templanza de la conducción del organismo monetario ante la volatilidad geopolítica. "Aunque el argumento de que los precios de la energía están altos debido a una perturbación temporal en Oriente Medio puede ser cierto, la inflación lleva más de cinco años sobre el objetivo", afirmó Chris Zaccarelli, estratega de la firma Northlight Asset Management, quien añadió que Warsh "ha sabido manejar muy bien la situación" al reafirmar el compromiso institucional de la entidad contra la suba de precios.

En paralelo, la calma en la plaza financiera se vio favorecida por la segunda jornada consecutiva de caídas en el mercado petrolero, lo que significó un alivio para los costos operativos globales tras los recientes ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent retrocedieron casi un 3% en la sesión para cotizar a 102,90 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos descendió un 1,8% hasta los 100,62 dólares. Esta combinación de menores presiones energéticas y certidumbre institucional provocó un descenso de 2,01 puntos en el índice de volatilidad CBOE (considerado el indicador del miedo en Wall Street) que cayó a 15,7 unidades, permitiendo que los 11 principales sectores del S&P 500 operaran en terreno positivo, liderados por el rubro de servicios públicos con una mejora del 1%.

Con información de Reuters