Vouchers educativos de ANSES en agosto 2026: requisitos y cómo saber si soy beneficiario

Las familias inscriptas en el programa de Vouchers Educativos pueden consultar durante agosto de 2026 si continúan dentro del beneficio que se acredita a través de ANSES y está destinado a ayudar con el pago de las cuotas de determinados colegios privados.

El programa alcanza a estudiantes de instituciones educativas privadas que reciben al menos un 75% de aporte estatal y contempla una ayuda de hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, dentro de los límites establecidos.

El monto no es igual para todos los beneficiarios, ya que depende del valor de la cuota informado por cada establecimiento. Como referencia, el beneficio ronda los $20.000 por estudiante y puede cobrarse por más de un hijo si todos cumplen con los requisitos.

Vouchers educativos 2026: cuáles son los requisitos para cobrar

Para acceder y mantener el beneficio, las familias deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa. Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

en el país. Contar con DNI vigente .

. Tener hijos que asistan a establecimientos privados que reciban como mínimo un 75% de aporte estatal .

. Mantener la condición de alumno regular .

. Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Tomando como referencia un salario mínimo de $357.800, el límite de ingresos del grupo familiar se ubica en $2.504.600. El beneficio se asigna por estudiante. Por ese motivo, una familia con dos o más hijos que reúnan las condiciones puede recibir un voucher por cada uno de ellos.

Voucher educativo en septiembre

Cómo saber si soy beneficiario de los Vouchers Educativos

Para comprobar si la solicitud fue aceptada, las familias deben ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con su usuario de Mi Argentina. Una vez dentro del sistema, podrán encontrar alguno de estos tres estados:

Aprobada: el estudiante fue aceptado y corresponde el beneficio.

el estudiante fue aceptado y corresponde el beneficio. En evaluación: la solicitud todavía se encuentra bajo análisis.

la solicitud todavía se encuentra bajo análisis. Rechazada: el pedido no cumplió con alguno de los requisitos.

En caso de que el rechazo esté vinculado con cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar un reclamo. También es posible consultar información sobre la liquidación a través de Mi ANSES.

Vouchers educativos: qué pasa si tengo cuotas impagas

Una de las principales modificaciones introducidas en 2026 beneficia a las familias que tienen deudas con el colegio. La Resolución 505/2026 de la Secretaría de Educación suspendió durante este año el mecanismo que establecía que el voucher debía interrumpirse cuando se acumulaban dos cuotas impagas y cancelarse ante tres mensualidades adeudadas.

Con el cambio, tener cuotas escolares impagas no implica durante 2026 perder automáticamente el Voucher Educativo. Así, una familia puede continuar percibiendo la asistencia aunque mantenga una deuda con la institución, siempre que reúna las restantes condiciones del programa.

Voucher educativo ANSES: cómo anotarse

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos

No existe un monto único para todas las familias. El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, por lo que la suma depende de lo informado por cada establecimiento educativo. Según la información disponible para agosto, el pago ronda los $20.000 por estudiante. Además, la prestación es compatible con otras ayudas sociales.

El programa tiene prevista su continuidad hasta diciembre de 2026, siempre que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas.

En cuanto al pago de agosto, todavía no se informó oficialmente una fecha exacta de acreditación. Por eso, los titulares deberán revisar el estado de la liquidación en Mi ANSES para conocer las novedades sobre el depósito.