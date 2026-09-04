Cuánto cobran trabajadores rurales de UATRE en septiembre 2026: el salario que ganan

Los trabajadores rurales alcanzados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) tienen nuevos salarios en septiembre de 2026, como parte del esquema de actualización acordado con las entidades empleadoras en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

{{{htmlAmp}}}

El acuerdo estableció aumentos escalonados para julio, agosto, septiembre y octubre. Para el Peón General, una de las principales categorías del sector, el salario básico mensual se ubica en $1.216.369,67 durante septiembre. En octubre se aplicará el último tramo previsto, que llevará el monto a $1.248.297,96. Los importes corresponden a los salarios básicos y pueden aumentar según los adicionales que correspondan por antigüedad, zona desfavorable, actividad y condiciones particulares de trabajo.

Cuánto cobra un trabajador rural de UATRE en septiembre 2026

Para septiembre, el salario básico de un Peón General queda establecido en $1.216.369,67 mensuales. La actualización forma parte de una recomposición que comenzó en julio y continuará hasta octubre. La evolución del básico para esta categoría quedó de la siguiente manera:

Julio 2026: $1.144.473,80.

Agosto 2026: $1.183.074,33.

Septiembre 2026: $1.216.369,67.

Octubre 2026: $1.248.297,96.

Entre julio y octubre, el salario básico del Peón General acumulará así una suba nominal de $103.824,16.

Salarios con aumento en septiembre

Escala salarial UATRE: cuánto cobran según la categoría

La escala no establece un único sueldo para todos los trabajadores rurales. Los valores cambian según la función que desempeña cada empleado.

En septiembre de 2026, los salarios básicos mensuales para las principales categorías quedan así:

Peón General: $1.216.369,67.

Peón Único: $1.233.808,89.

Peones de arroz, haras y cabañas: $1.236.359,64.

Ovejeros: $1.246.198,42.

Trabajadores especializados: $1.280.836,64.

Ordeñadores en explotaciones tamberas: $1.288.978,84.

Ordeñadores que además cumplen funciones de carreros: $1.327.075,45.

Conductores tractoristas y maquinistas agrícolas: $1.335.085,32.

Mecánicos tractoristas: $1.401.773,57.

Puesteros: $1.321.926,24.

Capataces: $1.453.595,02.

Encargados: $1.530.963,10.

Estos montos corresponden al salario básico mensual, sin comida ni Sueldo Anual Complementario (SAC), y no necesariamente representan el ingreso final de cada trabajador.

Peones rurales aumento

Cuánto cobran los trabajadores de otras actividades rurales

UATRE también cuenta con escalas específicas para determinadas actividades, que en algunos casos tienen salarios superiores a los previstos para el personal rural permanente. Los tractoristas y maquinistas dedicados exclusivamente a la recolección y cosecha de granos, oleaginosas y arroz tienen en septiembre un básico de $1.842.414,58, más una suma no remunerativa de $20.189,92.

En la actividad porcina, el Peón General cobra un básico de $1.232.279,15 más $13.503,81 no remunerativos. Para la aplicación de productos fitosanitarios, en tanto, el Peón Auxiliar alcanza un básico de $1.947.123,70, al que se agregan $21.337,36.

También existen escalas particulares para la actividad del cáñamo, el riego presurizado en Catamarca y La Rioja, la actividad olivícola y determinadas tareas de alambrado en Chubut y Santa Cruz.

Qué adicionales cobran los trabajadores rurales

El salario básico establecido por la CNTA funciona como un piso para cada categoría. Sobre ese monto pueden incorporarse adicionales que elevan el ingreso final. Entre ellos se encuentra la bonificación por antigüedad y, cuando corresponde, el adicional por zona desfavorable. Para trabajadores de determinadas provincias patagónicas también está contemplado un adicional del 20%.

Por ese motivo, el salario efectivamente cobrado por un trabajador rural puede ser superior al monto que figura en la escala básica y dependerá de su categoría, antigüedad, lugar de trabajo y actividad.

Cuándo vuelve a aumentar el salario de UATRE

El próximo aumento previsto se aplicará en octubre de 2026. En el caso del Peón General, el básico mensual pasará de $1.216.369,67 a $1.248.297,96. Ese será el último tramo de la escala actualmente acordada. Sin embargo, el entendimiento contempla la posibilidad de reabrir las negociaciones si alguna de las partes lo solicita para analizar la evolución de las condiciones económicas y su impacto sobre los salarios rurales.