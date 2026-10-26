Así lo advirtió un informe del Banco Provincia que mostró hasta qué punto se profundizó la brecha entre ganadores y perdedores en lo que va de la gestión de Javier Milei.

La economía cae, las ventas se desploman y el empleo formal retrocede, pero los márgenes de ganancia resisten: mientras la actividad acumula en 2026 una de las mayores contracciones de las últimas tres décadas, el ajuste sobre la masa salarial y el empleo les permitió a diversos sectores sostener la rentabilidad de buena parte de las grandes empresas.

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Así lo advirtió un informe del Banco Provincia que mostró hasta qué punto se profundizó la brecha entre ganadores y perdedores en lo que va de la gestión de Javier Milei. Entre 2023 y 2026, las ventas de Alimentos y bebidas, Materiales y construcción, y Consumo y otros cayeron entre un 25,8% y un 37,3%. En el extremo opuesto, Petróleo y gas creció un 24,3% y Energía regulada, un 8,3%. Pero, incluso entre los sectores más golpeados, los márgenes de ganancia lograron sostenerse, en un contexto en el que los pagos por remuneraciones, beneficios y cargas sociales se redujeron un 16,7% en términos reales. En otras palabras, la crisis profundiza las diferencias entre sectores, pero el ajuste sobre los trabajadores aparece como un denominador común en todos los casos.

El ajuste también se reflejó en el mercado laboral: desde noviembre de 2023, más de 370.000 trabajadores registrados perdieron su empleo. Una dinámica que alcanza incluso a actividades en expansión, como Petróleo y gas, donde el crecimiento en la producción no se tradujo en más puestos de trabajo.

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La tercera peor caída desde 1993: el desplome de la actividad y el fantasma de la recesión técnica

La economía no rebotó en agosto (EMAE-INDEC: +0,1%, serie desestacionalizada) y se ubicó 3,8% por debajo del cierre de 2025. De esa forma, la caída de la actividad en lo que va de 2026 se transformó en la tercera más alta desde 1993 (excluyendo la pandemia). Solo quedó detrás de 2001 y 1995, pero es peor que lo sucedido en el 2000, el 2002 y el 2018. Además, el arrastre estadístico quedó en -1,5% y debería haber crecido 8,5% en septiembre para evitar la recesión técnica que tiene lugar cuando la actividad se contrae por dos trimestres consecutivos.

No obstante, en este escenario. el desempeño de los diferentes sectores es cada vez más heterogéneo. La dinámica en sentido inverso queda expuesta entre sectores de actividad, pero también entre firmas: las grandes empresas de las ramas perdedoras muestran un escenario peor que en 2023, mientras que quienes actúan en los rubros ganadores se encuentran mejor.

Al respecto, un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia le puso números a partir de analizar la situación de cinco grandes sectores: Alimentos y bebidas, Materiales y construcción, Consumo y otros, Petróleo y gas, y Energía regulada y generación.

¿Cuáles son los sectores ganadores y perdedores de la economía en la era Milei?

Las conclusiones exhibieron, en primer lugar, el comportamiento diferencial en materia de ventas: mientras que los primeros tres rubros retrocedieron en los últimos treinta meses, los últimos dos crecieron. Alimentos, Materiales y Consumo tuvieron caídas más que significativas, que van del -25,8% al -37,3% entre 2026 y 2023, en tanto que Petróleo y gas crece 24,3% y Energía regulada 8,3%.

De acuerdo con los especialistas, las actividades ganadoras “son aquellas cuya dinámica está determinada más por factores externos y de oferta que por incrementos vinculados a la política de corto plazo”; además, presentan poca exposición al mercado interno.

Si se pone la lupa en los márgenes de ganancia, también persisten dinámicas heterogéneas: en los rubros "ganadores" la secuencia fue lineal, ya que más ventas se tradujeron en más margen; el segmento energético está operando con retornos sobre ventas promedio del 35% en los últimos doce meses. Ahora bien, en los "perdedores" la evolución fue más compleja: solo Materiales y construcción comprimió sus márgenes, pero, en contraste, Alimentos y bebidas y Consumo lograron mantener “a flote” la tasa de ganancia, en niveles cercanos a los de 2019-2023: 8,3% para Alimentos y bebidas y 8,7% para Consumo y otros.

La pregunta que queda en el aire es entonces cómo pueden haberse sostenido los márgenes en un contexto de caída de ventas. El informe fue contundente al señalar que lo que se observa es que todos los rubros ajustaron en materia de masa salarial. En otras palabras, los pagos por remuneraciones, beneficios y cargas sociales se redujeron 16,7% en términos reales entre el primer semestre de 2026 y el promedio de 2023. Así, “menos pagos al personal explican por qué ciertos márgenes de ganancias sectoriales pudieron recuperarse en un contexto de menores ventas”, señalaron.

Más de 370.000 despidos: la destrucción del trabajo registrado alcanza incluso a los rubros en expansión

Un punto no menor es que no es todo caída del salario real: también hay una menor cantidad de empleados formales; contra noviembre de 2023, ya son 370.343 los asalariados registrados que perdieron su puesto de trabajo. El sector privado acumuló 14 meses consecutivos de retroceso (-265.000 puestos versus noviembre). De hecho, esto se ve aún en los sectores ganadores: en el caso de petróleo y gas, la sustitución de pozos convencionales por no convencionales derivó en una menor demanda de mano de obra y la cantidad de puestos de trabajo formales del sector se contrajo 11% en el periodo.

“Hacia adelante, si no hay cambios en la política económica, la evolución contrapuesta se agudizará en lugar de matizarse. Asimismo, los sectores ganadores parecen explicarse más por factores externos y exógenos que por ‘resultados positivos’ de la política económica: maduración de Vaca Muerta y suba de precios internacionales de la energía”, concluyó el documento al que accedió este medio.

¿Qué esperar para el último tramo del año?

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectó un crecimiento del PBI de 1,5% para este año. Pero, después de la caída de la economía de julio sin rebote en agosto, la actividad debería crecer 1,9% por mes entre septiembre y diciembre para alcanzar ese número.

Por su lado, la consultora Equilibra anticipó que, en septiembre, la serie desestacionalizada habría subido solo 0,5%, quedando todavía 2,2% por debajo de junio y 3,9% del máximo histórico de marzo.

De confirmarse ese dato mensual (la cifra oficial se conocerá el próximo 24 de noviembre) la actividad del tercer trimestre del año caería más de 2% frente al trimestre previo y la economía argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción, es decir, entraría en recesión técnica. Por último, en este esquema la consultora redujo su proyección de crecimiento para 2026 a 1,0%.