Vacaciones de Verano 2027 en Brasil: precios de vuelos, hoteles y paquetes turísticos

Baía do Sancho, en Fernando de Noronha, es considerada por muchos como la playa más linda de Brasil.

La devaluación del real brasileño posterior al balotaje en el Lula Da Silva derrotó a Flavio Bolsonaro en Brasil abrió una nueva oportunidad para los argentinos que planean sus vacaciones de verano. El efecto sobre el presupuesto total es dispar porque los gastos cotidianos se pagan mayoritariamente en moneda local, con los pasajes aéreos y buena parte de los alojamientos comercializados en dólares. Con una inflación interanual del 33,4% en la Argentina y una variación mucho menor en la cotización del real frente al peso, los consumos durante la estadía pueden resultar más económicos en términos reales que en enero pasado, pero los precios de los vuelos y los hoteles siguen por encima de los valores de referencia de la temporada anterior.

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"Estamos mirando con preocupación la devaluación del real porque podría frenar fuertemente la llegada de brasileños al país y también favorecer la salida de argentinos a visitar sus playas. De cualquier manera, hay que esperar a ver cómo se termina acomodando el mercado para poder intentar medir el impacto que podría tener esta devaluación", señaló a El Destape el ex presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y ahora vice de la Asociación de Hoteles de Turismo, Aldo Elías.

Cuánto cuesta veranear en Brasil: los precios tras la devaluación del real

Destino Vuelo Alojamiento Gastos Total por persona Río de Janeiro US$495 US$312 US$280 US$1.087 Salvador US$598 US$277 US$266 US$1.141 Florianópolis US$533 US$434 US$315 US$1.282

Una semana de vacaciones en enero de 2027, con pasajes de ida y vuelta, alojamiento de tres o cuatro estrellas compartido y gastos diarios, demanda unos US$1.087 por persona en Río de Janeiro, US$1.141 en Salvador de Bahía y US$1.282 en Florianópolis, según estimaciones de Trivella. En paralelo, los paquetes publicados por Despegar parten de $1.051.306 para Río y $1.304.392 para Florianópolis, en ambos casos con siete noches de alojamiento y vuelos directos. Los valores son referencias de consulta y pueden variar según la disponibilidad, la fecha de compra y las condiciones de contratación.

El movimiento cambiario que siguió a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje brasileño del 25 de octubre modificó las perspectivas para quienes organizan sus vacaciones en el país vecino. El dólar, que antes de la elección cotizaba alrededor de 4,98 reales, llegó a negociarse en el mercado de futuros a 5,60 reales y luego moderó su avance hasta ubicarse cerca de R$5,41.

Elías sostuvo que, además, "preocupa mucho el impacto climático de El Súper Niño, que podría comprometer severamente la temporada en la costa argentina y en todo el litoral de nuestro país". "Para colmo de males, el marcado crecimiento de los costos (energéticos y laborales entre otros), nos colocan en una situación muy compleja. Si se ajustan los precios en función del incremento de costos, sería como incentivar la salida de turistas hacia Brasil y desalentar la llegada de viajeros regionales", agregó.

Según indicó, "este escenario amenaza con revertir la baja del emisivo e interrumpe el crecimiento del receptivo brasileño. Ante esta pérdida directa de competitividad, resulta imprescindible implementar medidas urgentes de alivio fiscal y reducción de cargas tributarias para poder ser competitivos".

Algunos paquetes a Río, Florianópolis y Búzios

Destino Fechas Categoría Precio Río de Janeiro 17 al 24 de enero 3 estrellas $1.051.306 Florianópolis 17 al 24 de enero 3 estrellas $1.304.392 Búzios 15 al 22 de febrero 3 estrellas $1.406.392 Copacabana (Río) — 4 estrellas con desayuno unos $1.454.566 Salvador — con vuelo, hotel y asistencia $1.378.892 (unos US$869)

Los precios publicados por Despegar permiten comparar algunas alternativas concretas para la temporada 2027. Un paquete de siete noches en Río de Janeiro, del 17 al 24 de enero, con vuelo directo y alojamiento de tres estrellas, cuesta $1.051.306 por persona. Para Florianópolis, en las mismas fechas y con características similares, el precio asciende a $1.304.392. En Búzios, una opción del 15 al 22 de febrero se ofrece por $1.406.392, también por persona, con vuelos directos y alojamiento de tres estrellas.

La comparación con las tarifas publicadas para enero de 2026 obliga a distinguir entre el aumento nominal y el incremento real. En el verano anterior, las opciones de Florianópolis y Búzios para el período del 5 al 12 de enero se ubicaban entre $1.098.996 y $1.613.559 por persona, con vuelo directo y alojamiento de tres estrellas con desayuno. El paquete actual a Florianópolis, de $1,30 millones, queda dentro de ese rango histórico y por debajo de su extremo superior, aunque las fechas, los servicios incluidos y las condiciones de compra no son idénticos.

En octubre, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) estimó que los paquetes turísticos para el verano 2027 registraban aumentos de entre el 30% y el 40% interanual.

En el caso de Río de Janeiro, las referencias de Despegar muestran una alternativa de entrada de poco más de un millón de pesos por persona, mientras que las propuestas de mayor categoría elevan el presupuesto. Un paquete a Copacabana, con vuelo directo, hotel de cuatro estrellas y desayuno, se ubica en torno a $1.454.566. Para Florianópolis, las opciones de cuatro estrellas con desayuno parten de unos US$843 por persona en otras ofertas relevadas, con diferencias de fechas y condiciones.

Un paquete a Salvador, con vuelo, hotel y asistencia, se ofrece por $1.378.892, equivalente a unos US$869 al tipo de cambio oficial utilizado en el relevamiento. En Maceió, en cambio, un paquete all inclusive al resort Pratagy, del 16 al 23 de enero y con pasajes incluidos, parte de US$2.667 por persona. La modalidad todo incluido eleva el desembolso inicial, aunque concentra una parte mayor de los gastos de alimentación y servicios en el precio contratado.

Trivella elaboró una estimación para una semana entre el 16 y el 23 de enero de 2027, con vuelo de ida y vuelta desde Buenos Aires, alojamiento compartido en hoteles de tres o cuatro estrellas y gastos cotidianos. En Río de Janeiro, el cálculo contempla US$495 para el vuelo, US$312 por la parte correspondiente al alojamiento y US$280 para gastos durante la semana, con un total de US$1.087 por persona. En Salvador, el presupuesto asciende a US$1.141, compuesto por US$598 de pasajes, US$277 de alojamiento y US$266 de gastos. Para Florianópolis, la estimación alcanza US$1.282, con US$533 de vuelo, US$434 de hotel y US$315 para los consumos de la estadía.

Viajar a Brasil: cómo hacer para bajar el precio

Salir de otra ciudad: según Trivella, una semana en Río cuesta unos US$1.115 desde Córdoba, US$1.119 desde Rosario, US$1.217 desde Mendoza y US$1.246 desde Tucumán.

según Trivella, una semana en Río cuesta unos US$1.115 desde Córdoba, US$1.119 desde Rosario, US$1.217 desde Mendoza y US$1.246 desde Tucumán. Evitar enero: coinciden temporada alta y vacaciones escolares. Las tarifas mínimas de Promociones Aéreas muestran que Florianópolis baja de US$431 en enero a US$280 en febrero y marzo (35%), y Río de US$421 a US$362 (14%). Salvador pasa de US$574 a US$453 en febrero; Recife, de US$535 en enero a US$459 en febrero y US$421 en marzo.

Para Río de Janeiro, el pasaje baja de US$421 en enero a US$362 en febrero y marzo, una reducción cercana al 14%. En Salvador, la tarifa mínima pasa de US$574 a US$453 en febrero, mientras que en Recife disminuye de US$535 en enero a US$459 en febrero y US$421 en marzo. Los valores son mínimos publicados y no garantizan disponibilidad para cualquier día, pero permiten identificar una ventaja concreta de la temporada baja o intermedia.

La elección de febrero o marzo también puede reducir el costo del alojamiento, aunque esa diferencia depende de cada destino y de la demanda local. En algunos casos, el ahorro en los pasajes puede resultar más importante que la diferencia obtenida por el tipo de cambio, especialmente cuando el viaje se organiza para varias personas y el transporte representa una porción elevada del presupuesto.

La evolución del real que miran los turistas argentinos

El dólar cotizaba cerca de 4,98 reales antes de la elección, llegó a 5,60 en el mercado de futuros y luego moderó hasta unos R$5,41.

En el Banco Nación, el real pasó de $317 (viernes 23/10) a $294 (lunes 26/10), con un mínimo intradiario cercano a $284.

El 3 de noviembre de 2025 se vendía a unos $283: la suba en un año es de 3,9%, muy por debajo de la inflación argentina.

Con una inflación turística brasileña de alrededor del 5% en 2026, una estimación propia indica que los gastos en reales resultan aproximadamente un 18% más baratos en términos reales que hace un año. Es una aproximación: no implica que cada comida o servicio haya bajado en esa proporción.

Los valores publicados para enero muestran que el principal desembolso inicial continúa siendo el transporte, especialmente para quienes viajan en plena temporada alta. Según el relevamiento de Promociones Aéreas del 26 de octubre, los pasajes de ida y vuelta desde Buenos Aires a Río de Janeiro parten de US$421, mientras que Florianópolis tiene tarifas desde US$431. Para destinos más alejados, como Salvador, Recife y Maceió, los valores mínimos se ubican entre US$534 y US$574, con diferencias según la fecha y la disponibilidad.

La comparación con el verano anterior indica que los pasajes aéreos aumentaron en dólares en varias de las rutas más demandadas. Los vuelos a Río de Janeiro y Florianópolis que antes podían conseguirse por alrededor de US$400 ahora superan los US$500 en determinadas opciones, lo que representa una suba cercana al 25%. La comparación no corresponde a una misma tarifa ni a idénticas condiciones de compra, pero permite identificar la presión que ejerce la demanda de temporada alta sobre el costo de viajar.

Los hoteles también presentan aumentos. Las referencias recopiladas por Trivella ubican una habitación doble de tres o cuatro estrellas en Río de Janeiro en unos US$89 por noche, equivalente a US$623 por siete noches, mientras que en Florianópolis el valor llega a US$124 por noche y US$868 por semana. Para Salvador, la tarifa de referencia es de US$79 por noche. Estos precios hoteleros se encuentran alrededor de un 10% por encima de los valores habituales en dólares.

El resultado es una estructura de costos en la que la devaluación del real abarata una parte de las vacaciones, pero no necesariamente compensa los incrementos de los servicios contratados desde la Argentina. Para quien compra un paquete completo, la evolución del dólar oficial y el precio en pesos de la oferta disponible tienen más incidencia inmediata que la cotización brasileña, mientras que para quien ya pagó el vuelo y el alojamiento, el nuevo escenario cambiario puede traducirse en una mejora más directa del presupuesto diario.