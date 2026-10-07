Las dos monoboyas que integrarán el sistema offshore de VMOS llegaron desde Emiratos Árabes Unidos al Puerto de San Antonio Este, en Río Negro.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó un nuevo hito con la llegada a Río Negro de las dos monoboyas que integrarán su sistema de exportación offshore. Las estructuras arribaron desde Emiratos Árabes Unidos al Puerto de San Antonio Este y tendrán un papel central en la infraestructura destinada a conectar la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

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Las monoboyas serán instaladas frente a las costas de Punta Colorada y formarán parte de la Terminal Marítima offshore del proyecto. Una vez que el sistema entre en funcionamiento, permitirá recibir por primera vez en el país a los VLCC (Very Large Crude Carrier), los buques petroleros de mayor porte utilizados para el transporte internacional de crudo.

La capacidad de esas embarcaciones representa uno de los principales diferenciales del proyecto: cada VLCC puede transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje.

Cómo funcionarán las monoboyas de VMOS

El arribo de las estructuras a Río Negro marca un nuevo avance en el desarrollo del sistema exportador de VMOS.

Las dos estructuras son del tipo CALM (Catenary Anchor Leg Mooring), una tecnología utilizada en terminales petroleras offshore de diferentes partes del mundo.

Este sistema permite que los buques tanque se amarren en altamar y realicen las operaciones de carga sin necesidad de construir un muelle fijo, una característica especialmente relevante para una infraestructura pensada para operar a gran escala.

Una vez instaladas, las monoboyas estarán ubicadas aproximadamente a siete kilómetros de la costa y quedarán conectadas al sistema submarino mediante cañerías flexibles de gran diámetro.

También dispondrán de equipamiento de monitoreo y control remoto de última generación.

Un sistema preparado para operar en condiciones exigentes

Cada una de las monoboyas estará anclada al lecho marino mediante seis anclas de alta capacidad. El diseño busca garantizar una operación segura y eficiente incluso bajo condiciones marítimas exigentes.

El sistema offshore también contempla estructuras submarinas denominadas PLEM (Pipeline End Manifold), que actuarán como punto de conexión entre el oleoducto y las instalaciones de carga ubicadas en el mar.

De esta manera, el petróleo transportado desde Vaca Muerta podrá llegar hasta las instalaciones offshore y ser transferido directamente a los grandes buques petroleros.

Buques capaces de transportar dos millones de barriles

VMOS desarrolla una infraestructura marítima destinada a ampliar la capacidad exportadora del petróleo de Vaca Muerta.

La posibilidad de recibir buques VLCC constituye uno de los aspectos centrales del desarrollo de VMOS.

Estas embarcaciones pueden transportar alrededor de dos millones de barriles de crudo en un solo viaje, lo que permite aumentar considerablemente la escala de las operaciones de exportación y reducir las limitaciones logísticas asociadas a embarcaciones de menor tamaño.

Para la Argentina, esta capacidad representa un paso importante en el objetivo de transformar el crecimiento productivo de Vaca Muerta en un mayor volumen de exportaciones energéticas.

“Las monoboyas son un componente estratégico de la infraestructura de exportación de VMOS. Su llegada a Río Negro marca un nuevo paso en la construcción de una solución logística de escala internacional que permitirá acompañar el crecimiento de la producción y potenciar las exportaciones energéticas del país”, señaló Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

VMOS y la infraestructura exportadora de Vaca Muerta

VMOS es un proyecto de transporte de petróleo a gran escala diseñado para vincular la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

Su desarrollo combina infraestructura terrestre y marítima para ampliar la capacidad de evacuación del crudo producido en la formación neuquina y facilitar su llegada a compradores del exterior.

La llegada de las monoboyas se suma a los avances registrados en los distintos frentes de obra del proyecto y constituye otro paso hacia la puesta en funcionamiento del sistema.

Punta Colorada, una pieza estratégica

La terminal prevista frente a Punta Colorada será el punto final del sistema de transporte y carga de petróleo.

Desde allí, la infraestructura offshore permitirá transferir el crudo hacia buques de gran porte sin necesidad de que las embarcaciones ingresen a un puerto convencional.

La combinación del oleoducto, las instalaciones terrestres, los equipos submarinos y las dos monoboyas permitirá conformar una nueva salida exportadora para el petróleo producido en Vaca Muerta.

Con esta infraestructura, el proyecto busca acompañar el incremento de la producción y fortalecer la competitividad de las exportaciones argentinas de energía.