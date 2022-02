Cafiero y el Canciller de Uruguay buscan profundizar el comercio y las relaciones bilaterales

El canciller Santiago Cafiero y su par de la República Oriental del Uruguay, Francisco Bustillo Bonasso, analizaron hoy la dinámica del comercio entre ambos países y la oportunidad de avanzar en la profundización de la relación bilateral.

Cafiero recibió en el Palacio San Martín a Bustillo Bonasso con el objeto de continuar el diálogo de alto nivel iniciado por ambos cancilleres en octubre.

Los diplomáticos coincidieron en que están dadas las "condiciones para avanzar en la profundización de la relación bilateral" y destacaron el "clima de diálogo propicio para generar las medidas recíprocas que permitirán abordar los temas que plantean desafíos complejos y de alto impacto a largo plazo".

"Los mismos podrán ser resueltos equilibrada y satisfactoriamente para ambas partes, a partir de la madurez del vínculo bilateral", expresaron los funcionarios mediante un comunicado.

También se analizaron temas que son motivo de tratamiento y debate en el ámbito del Mercosur, como la revisión del AEC y las negociaciones externas del bloque, remarcando que los mismos no han impedido que ambos países continúen realizando un fuerte trabajo bilateral.

Finalmente, ambos cancilleres coincidieron en la importancia de continuar manteniendo encuentros periódicos y poder darle seguimiento a cada uno de los temas.

Fuentes del Palacio San Martín señalaron que durante el encuentro Cafiero aseguró que el "crecimiento en un 33% en el intercambio comercial entre ambos países demuestra la fortaleza y dinamismo del flujo comercial".

En ese sentido, Cafiero remarcó que las exportaciones argentinas se incrementaron un 27%, pasando de US$ 1.077 millones a US$ 1.369 millones, y las importaciones argentinas de Uruguay lo hicieron 51%, de US$ 375 millones a USD 565 millones. En este intercambio tienen una fuerte presencia los productos industriales y con alto valor agregado.

Entre los principales productos de exportación argentinos al vecino país se encuentran vehículos, maíz, fármacos, plásticos, químicos y aceites esenciales, mientras las importaciones se concentran en pasta de papel, plásticos artificiales, autopartes, maquinaria y aparatos eléctricos.

Con información de Télam