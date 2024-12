Trenes Argentinos: el Gobierno cierra histórica empresa y echa a 1.400 personas

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes el cierre Trenes Argentinos Capital Humano. Aunque argumentó que el organismo "malgastaba recursos" y "no operaba trenes", se trata del ente que manejaba el Museo Ferroviario Scalabrini Ortiz, por lo que hay preocupación sobre su futuro. Además, confirmaron que habrá casi 1.400 empleos afectados.

"El cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) fue firmado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y se enmarca en el anuncio del Gobierno Nacional de avanzar en el cierre del organismo ferroviario que no operaba trenes. Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre", anunció la dependencia que dirige Franco Mogetta en un comunicado.

En ese sentido, Transporte confirmó que, "a partir de ahora, Trenes Argentinos Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y no tendrá egresos ni tampoco ingresos, por lo que "no contará con personal ni realizará ninguna actividad". Y argumentó que se trataba de "una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia".

Al respecto, esta secretaría dependiente del Ministerio de Economía afirmó que Trenes Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro Nacional durante la gestión anterior y destacó que el cierre del organismo permitirá ahorrar al Estado 42 mil millones de pesos anuales. Además, Transporte confirmó que la medida implicará la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos.

Por otro lado, al tratarse de un organismo que no se encargaba de la operación de las líneas de trenes, su cese de actividades no afectará el servicio habitual de los ferrocarriles Belgrano, Sarmiento, Roca, San Martín y Mitre, que están a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones.

Paro de trenes del miércoles 18 de diciembre

Este miércoles 18 de diciembre se llevará a cabo un paro nacional de trenes, anunciado por el sindicato de maquinistas La Fraternidad, como parte de un reclamo por mejoras salariales. El gremio denunció que el gobierno de Javier Milei "desconoce" la inflación de septiembre y octubre, al ofrecer aumentos "irrisorios" del 1% para noviembre y del 2,5% para diciembre. Además, señalaron que no se reconoce el 46% de poder adquisitivo perdido desde el inicio de la gestión.

Qué pasará con el Museo Ferroviario

Pese a que la Secretaría de Transporte afirma que Trenes Argentinos Capital Humano "no tenía funciones que justifiquen su existencia", lo cierto es que este organismo se encargaba oficialmente de gestionar el Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, ubicado en el barrio de Retiro junto a la terminal del trenes.

Se trata de un museo "en el que se exhibe y preserva el patrimonio ferroviario, relacionado con la historia argentina, y aloja un Centro de Estudios Históricos Ferroviarios", explica la propia página oficial de Trenes Argentinos Capital Humano.

El Destape consultó a fuentes de la Secretaría de Transporte sobre cuál será el futuro inmediato del Museo Ferroviario tras el cese total de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano, pero no respondieron sobre este punto.

El museo fue fundado en 1971 y alberga, entre otras piezas, a una locomotora a vapor de trocha ancha -denominada “PATRIA”- del año 1896 y al Coche Presidencial OF1, que trasladó a Juan Pablo II a la Basílica de Nuestra Señora de Luján durante su visita de 1982. Sus instalaciones habían sido completamente renovadas entre los años 2017 y 2019 y también posee un archivo histórico destinado a investigadores e historiadores. Según su página oficial, está abierto todos los días de 10 a 20 horas.