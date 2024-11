Tras no adherir al último paro, Sergio Sasia renunció a la presidencia de la Confederación de Transporte

El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, renunció este lunes a la presidencia de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a los gremios del sector, a raíz de la presión que el moyanismo activó en las últimas horas para que el dirigente diera un paso al costado. Sasia no adhirió al reciente paro del sector del 30 de octubre y avaló la privatización del Belgrano Cargas.

En su carta de renuncia, Sasia consideró que "se ha dificultado la unidad de acción orgánica cuando algunos conciben sólo la resistencia y la lucha", en un claro mensaje a los Moyano y aliados. Planteó sus diferencias con la mayoría de la CATT al advertir que "otros concebimos la formulación de propuestas, la planificación, el diálogo y, de ser necesario, un plan de acción".

“Con la certeza de que se gestionó y trabajó incansablemente para cumplir con los objetivos comprometidos y con la convicción de que es indispensable el camino de la formulación de propuestas, planificación y el diálogo como pasos previos a planes de acción (pensamientos que no son compartidos con algunos otros miembros de esta Confederación), he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Secretario General de la C.A.T.T. con el que oportunamente me honraron mis compañeros y compañeras delegadas del Transporte en el Congreso Nacional de octubre de 2021, convocado para ello, a fin de facilitar la reorganización de la Entidad", señaló Sasia en su carta de renuncia.

Y finalizó: "Deseando que el alejamiento de mi cargo permita que se vuelva a trabajar en la búsqueda de la Unidad de Concepción deseada, seguiré conduciendo orgullosamente nuestra emblemática organización sindical, la Unión Ferroviaria, desde donde continuaré gestionando y trabajando en la senda de la solidaridad en el marco del Movimiento Obrero Organizado".

Sasia sobre la privatización del Belgrano Cargas: "No la rechazamos"

La Unión Ferroviaria (UF) rompió el silencio tras el anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la apertura del proceso de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística S.A. y no rechazó, a través de un comunicado oficial, que pase a manos privadas en los próximos meses. Además, aseguraron que para el desarrollo del sistema ferroviario debe darse "una adecuada complementarización" entre la participación pública y la privada.

En el comunicado publicado a través de redes sociales, apuntaron que la privatización/concesión ya fue habilitada por el DNU 70/2023 y la Ley Bases. "Nunca fue rechazado y fue aprobada por el Congreso de la Nación, mediante los representantes elegidos por voluntad popular. Son las instituciones de la democracia las que abrieron la puerta a este proceso y no la de una organización sindical", argumentaron en el texto.