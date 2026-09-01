Transener: los Neuss recuperaron en tres meses buena parte del dinero que pusieron en la privatización

Los hermanos Neuss, que forman parte del consorcio de compañías que ganó la compulsa de la privatización de la participación estatal en Transener, cerraron un negocio redondo. En tres meses recuperaron casi dos tercios del monto que destinaron a quedarse con la privatización de la principal empresa de transporte eléctrico del país.

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La salida de la estatal Enarsa de la empresa de transporte en alta tensión Transener fue una de las mayores privatizaciones que llevó adelante el gobierno de Javier Milei. En rigor, el Estado se desprendió en mayo del 50% que tenía en Citelec, firma controlante de Transener. Mientras que el restante 50% continúa en manos de Pampa Energía.

El consorcio formado por Edison Energía (que tiene como principales empresarios a los hermanos Juan y Patricio Neuss) y la compañía Genneia ganaron la compulsa y se quedaron con el 50% de Transener. El monto que desembolsaron fue de US$ 353,1 millones.

El gobierno informó la venta del 50% que Enarsa tenía en Citelec, controlante de la transportista Transener, el 11 de mayo a través de la Resolución 673 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. La venta del paquete accionario del Estado forma parte del proceso de privatización que impulsa el gobierno de Javier Milei de Enarsa, una compañía que tiene varios activos en el sector energético.

Tres meses después se concretó el traspaso formal de las acciones de Enarsa. Lo que llamó la atención en el mercado y en el sector energético es que el directorio de Transener inmediatamente después autorizó una distribución de dividendos por $ 256.000 millones. Las operaciones se informaron en publicaciones de hechos relevantes en la Comisión Nacional de Valores, como publicó La Política Online.

En los hechos, el consorcio liderado por los hermanos Neuss, con llegada al asesor presidencial Santiago Caputo, desembolsó US$ 356 millones en mayo y, mediante dividendos de la propia transportista recuperó en agosto casi dos tercios de lo que les costó quedarse con la privatización.

Por si fuera poco, los fondos que autorizó el directorio de Transener salieron de ganancias que la transportista eléctrica había logrado concretar cuando el Estado todavía tenía la participación accionaria de la empresa.

Hecho relevante

La distribución de dividendos quedó registrada en el hecho relevante de Transener publicado el 27 de agosto a las 22:45 en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los miembros del directorio “resolvieron aprobar la distribución de dividendos en efectivo, por la suma de pesos 253.535.989.514, mediante la desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada al pago de futuros dividendos”, detalla el hecho relevante.

El directorio tomó la definición de distribuir dividendos en la reunión del mismo 27 de agosto, según la notificación, que detalla que la decisión fue “conforme la facultad que les fue delegada en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de abril del presente”.

Es decir, cuando el Estado todavía no había vendido su participación en la compañía de transporte eléctrico. Los Neuss recuperaron buena parte de lo que pusieron para quedarse con Transener con ganancias que la empresa había logrado antes de la privatización. El comunicado también aclara que “el 1° de septiembre del corriente año se publicará el aviso de pago de dividendos en efectivo conforme la normativa vigente”.

Privatización

El consorcio liderado por los hermanos Neuss (Edison y Genneia) le ganó la privatización a pesos pesados del sector energético que presentaron ofertas menores. Central Puerto había ofertado US$ 301 millones y la propuesta de Edenor, que quedó en tercer lugar, fue por US$ 230 millones.

Además de los hermanos Neuss, el grupo Edison está conformado por los empresarios nacionales Rubén Cherñajovsky y Luis Galli de la firma de electrodomésticos Newsan (que tiene base en Tierra del Fuego); Federico Salvai (ex funcionario del PRO), Guillermo Stanley y Carlos Giovanelli, dueños de Inverlat (Havanna).

Empresa estratégica

Transener es una empresa clave en el sector energético del país. Está controlada por la firma Citelec, que tiene en su poder el 52% de las acciones.

Opera casi la totalidad de la red troncal de transporte eléctrico en alta tensión del país. Antes de la privatización informó en 2025 un EBIDTA (ganancias antes de impuestos e intereses) de US$ 245 millones por año.

La empresa opera más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV distribuidas por toda la Argentina y 53 estaciones transformadoras. También está a cargo de los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (Transba).