La situación laboral en la empresa Pauny alcanzó un punto crítico tras más de dos meses de denuncia de impago de sueldo por parte de los trabajadores. Ante la falta de respuestas de la gerencia, el personal resolvió iniciar una permanencia en el establecimiento fabril que ya cumple 16 días consecutivos. La medida busca visibilizar el reclamo y resguardar las fuentes de empleo en un contexto de profunda incertidumbre para las familias afectadas.

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El conflicto impacta de manera directa en la economía local, al tratarse de una comunidad pequeña cuya dinámica comercial se encuentra estrechamente ligada al ingreso salarial de la fábrica. Según expresaron los operarios, el atraso en el cobro de los haberes afecta a más de 400 familias y comenzó a resentir severamente la actividad en el consumo de la ciudad.

Al describir la gravedad de la situación socioeconómica que atraviesan los operarios y la localidad, Lucas, trabajador de la firma, brindó un testimonio directo sobre el escenario que enfrentan. "Hace más de dos meses y medio que no estamos cobrando los sueldos. Somos más de 400 familias que vivimos acá esta empresa. Las Varillas es una ciudad muy pequeña, por lo cual, ya hace más de dos meses y medio que todos los sueldos de los trabajadores no se ven volcados en el consumo local y eso está repercutiendo fuertemente a toda la ciudad", explicó en diálogo con C5N.

La falta de percepción de las remuneraciones durante más de diez semanas generó un freno en el consumo local y afectó la circulación monetaria y la actividad comercial del municipio cordobés. La falta de cobro transformó el reclamo laboral en un problema socioeconómico de alcance comunitario, dado el volumen de familias dependientes de la firma.

Frente a la ausencia de soluciones concretas por parte de las autoridades de la compañía, el personal optó por permanecer dentro del predio fabril para custodiar los puestos de trabajo. Al respecto, los trabajadores explicaron la medida adoptada en la planta. "Hoy ya hace 16 días que estamos acá dentro de planta cuidando nuestros puestos de trabajo", precisó.

Audiencia clave por salarios y producción

La jornada laboral de este jueves está determinada por una cita decisiva ante las autoridades del área de trabajo. Para las 10 de la mañana fue convocada una audiencia oficial en la que la firma, intimada por el Ministerio de Trabajo, deberá presentar propuestas claras ante los representantes de los empleados.

En ese marco, la intimación del organismo administrativo exige a la empresa la formulación de un esquema para saldar las remuneraciones caídas y la presentación de una propuesta de reactivación fabril.

"Hoy tenemos una audiencia pactada a las 10 de la mañana donde la empresa intimada por el Ministerio de Trabajo tiene que presentar un plan para asumir la deuda que tienen con los trabajadores, pero además un plan productivo para ver cómo salimos hacia adelante con producción", manifestaron desde el sector obrero.

A pesar del prolongado período sin percibir sus haberes y del desgaste de la permanencia en las instalaciones, los obreros ratificaron su intención de retomar las tareas una vez que se otorguen garantías operativas y financieras. El representante de los trabajadores sintetizó la postura del personal expresando: "Como todos los compañeros estamos dispuestos a trabajar, pero necesitamos certeza sobre el futuro de todos nosotros".