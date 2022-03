Todesca Bocco: el acuerdo con el FMI "tiene elementos novedosos y es bastante razonable"

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, dijo que el acuerdo con el FMI “tiene elementos novedosos y es bastante razonable”.

“El acuerdo con el FMI que hoy está sobre la mesa tiene elementos novedosos y es bastante razonable. Reconoce algunas explicaciones sobre la realidad económica argentina que no son las tradicionales u ortodoxas. No compromete “reformas estructurales” características en estos programas, muy alineadas con lo que estableció, hace ya muchos años, el Consenso de Washington: reforma laboral, reforma jubilatoria, privatizaciones, etc. No estamos, necesariamente, en las vísperas de una nueva noche neoliberal”, sostuvo Todesca Bocco.

En una nota de opinión publicada en el portal El Cohete a la Luna, la funcionaria señaló que “más allá de lo que dice el acuerdo, el problema sigue siendo la estructura económica argentina. Por eso deberíamos unificar esfuerzos y desplegar la agenda de transformación productiva con la mayor eficacia y celeridad posible, en todo el territorio nacional, con todas las fuerzas militantes, con las y los trabajadores, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con la comunidad científica”.

“Es por ahí. No es tarea del FMI, es tarea nuestra. Es aquí y es ahora, y el peronismo es la única fuerza política en la Argentina capaz de desarrollar un programa de estas características”, agregó Todesca Bocco.

La titular de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales enfatizó que “ hasta aquí las negociaciones sobre el contenido del acuerdo en relación con los textos tradicionales del FMI han sido valiosas y tuvieron un efecto positivo al mejorar en varios aspectos, y en beneficio de los sectores populares, el programa que hoy tiene el Congreso para su discusión”. “En cualquier caso, el que gobierna no puede darse por vencido. Tenemos la agenda, interpelemos a la sociedad en torno a las transformaciones que nos parecen necesarias para modificar la vida cotidiana de la mayoría, porque de eso se trata el 2023, tanto para la política como para la población”, acotó.

En el primer tramo de la nota, Todesca Bocco recordó que “hacia fines de 2019 el Frente de Todos (FdT) fue elegido para gobernar. El país estaba sumido en una profunda crisis de balanza de pagos. Un desagradable déjà vu: contracción de la actividad económica, incremento del desempleo, inflación y pobreza en aumento”.

A renglón seguido dijo que “por tercera vez en la historia reciente de la Argentina (1976-83, 1989-2001 y 2016-2019), un modelo centrado en la especulación financiera, sin ninguna consideración por el mundo del trabajo y la producción, desembocó en un brutal estrangulamiento del sector externo”, en referencia a la herencia dejada por el gobierno de Mauricio Macri.

“Cuando el FdT ganó las elecciones, la Argentina ya había recurrido al FMI. En 2018 el FMI le otorgó a nuestro país el préstamo más grande en la historia del organismo. El programa se amplió y reformuló porque no daba resultado y quedó suspendido, sin lograr ninguno de sus objetivos formales. Pero el daño ya estaba hecho: la Argentina cambiaba una deuda con bonistas privados que, como el propio FMI reconoció, debió ser reestructurada —y no pagada “al contado”— en ese momento, por un préstamo con un organismo multilateral que estatutariamente no admite reestructuraciones. Como si esto fuera poco, el volumen de la deuda y el cronograma de pagos no guardaban ninguna relación con el tamaño y las posibilidades de pago de la economía argentina”, detalló.

Dijo que el mandato que recibió el gobierno del Frente de Todos de parte de la ciudadanía fue el de “recuperar la economía real y reducir la pobreza y la desigualdad, haciéndose cargo de la situación de sobre endeudamiento que pesaba sobre la Nación. Porque ese endeudamiento (el más rápido de la historia argentina) en cabeza del sector público nacional y también de algunas provincias, tenía un impacto directo sobre la economía toda, sobre las empresas, sobre los comercios y el mundo del trabajo, sobre los salarios, las jubilaciones y la obra pública, la calidad de la educación y de la salud, entre tantos otros aspectos afectados por la agenda neoliberal de Cambiemos”.

Todesca Bocco también señaló que “el acuerdo con el FMI no es la solución a los problemas de la Argentina. Pero, llegados a este punto, es un paso necesario para poder implementar la solución”.

“¿Se podría haber negociado otra cosa? Como sugiere Jorge Alemán (si no interpreto mal sus palabras), para evitar lo que él define como un «declaracionismo voluntarista», hay que tener bien en claro «qué mayoría social está conectada con las decisiones que se ponen en juego», y «qué proyecto político las puede asumir de un modo duradero». Quizás la pandemia lo dificultó, quizás no encontramos la forma. Pero no es momento de llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán”, agregó la funcionaria al destacar la importancia del acuerdo alcanzado que mañana comenzará a ser analizado en la Cámara baja.

Con información de Télam