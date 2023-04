Las operadoras deberían incrementar 40% su inversión para dar 5G, segun economista

Las empresas de telecomunicaciones, para tender la infraestructura que requiere la tecnología 5G, deberán incrementar su inversión anual en un 40%, aseguró el economista Marcos Orteu ante las empresas de la industria de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) que se reunieron en la localidad bonaerense de Costa del Este.

"5G cambia las telecomunicaciones, la conectividad en general de forma amplia no sólo para operadores móviles sino para todos los operadores" señaló Orteu, para agregar que para esta tecnología "tenemos que densificar las redes, tanto fijas como móviles", lo que "implica aumentos del capex anual en 40%".

Consultadas por Télam los referentes en la Mesa Nacional TIC de dos de las tres operadoras de móviles, Telecom y Movistar, indicaron que pueden incrementar la inversión pero "hay que saber en qué se va a invertir", en referencia a la postura del sector privado de que la licitación de 5G priorice el plan de inversión por sobre el precio del espectro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No es sólo si estás en condiciones -de incrementar la inversión- el tema es en qué vas a hacer a inversión y cómo esa inversión se va a transformar en una transmisión de mejoras de las condiciones de vida", señaló el director de Relaciones Institucionales de Telefónica, Alejandro Lastra.

Su colega de Telecom, Hernan Verdaguer, destacó que "no es sólo un tema de Argentina, es un problema mundial, que claramente con 5G no se ve monetización, no se ve incremento de los Arpus", que es el ingreso promedio mensual por cliente.

Orteu indicó en su presentación que "no hay modelo de negocio" para 5G, y sostuvo que aún en los países donde ya está la tecnología implementada "no está claro que las empresas tics sean las que se beneficien".

A nivel global la tecnología implica "inversiones millonarias, coordinación público-privada -ya que la densidad de la red puede llevar al extremo de tener que colocar una antena por cuadra- coordinación con los otros jugadores de la industria por la compartición de infraestructura y tensión geopolítica", en alusión a la competencia China-EEUU.

Respecto de la Argentina, señaló que a este cuadro de situación se suma que "queda poco del despliegue de 4G, pero aún falta", y que "los consumidores -residenciales- están contentos con el 4G" por lo que los planes de negocio de las operadoras deberían enfocarse en el 5G industrial.

Para el "5G industrial y la mejora de las fábricas falta un montón", dijo, y en ese segmento es dónde al intervenir otros actores que integran servicios "no queda claro" que las TICS sean las que se benefician, enfatizó Orteu..

La mesa de discusión sobre 5G en la Argentina se mantiene abierta entre los operadores de comunicaciones móviles (Claro, Telecom y Movistar) y los funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones, indicaron las compañías.

Este panorama de incertidumbre sobre el negocio de 5G también forma parte de la discusión que demora la definición de la licitación del espectro para esta tecnología.

Según Orteu, se suma que en la Argentina el espectro disponible para 5G "es poco y caro", en referencia a cifras que circularon en los medios, y que ponen el foco en la cuestión recaudatoria.

Puso como ejemplo que en Nueva Zelanda el espectro par 5G fue gratuito para los operadores, y que en España el año pasado se licitaron las frecuencias "a precios muy bajos".

Las empresas en la Argentina promueven una licitación "a la brasileña", que estableció un precio bajo del espectro con miras a que las empresas presenten planes de inversión relevantes, así como la entrada de nuevos jugadores al mercado.

Orteu remarcó que la decisión de cómo se licite en la Argentina "va a afectar el despliegue de acá a varios años".

Hasta principios de este año, fuentes del sector consideraban que el Estado pretendía recaudar por la licitación de 5G US$ 1.400 millones, y ahora hicieron trascender que la aspiración bajó a la mitad.

Sin embargo, las empresas que participan de la mesa indicaron a Télam que US$750 millones por el espectro es aún mucho para las compañías que perciben ingresos en pesos y con ARPU en descenso.

Dos de las tres empresas, Movistar y Claro, participan también en licitaciones de espectro para 5G en otros países de la región, como por ejemplo en Uruguay, donde cuestionaron el precio del espectro dispuesto por las autoridades.

El sector TIC en la Argentina emplea en forma directa a 73.000 personas, y tiene más de 1.700 operadores.

Con información de Télam