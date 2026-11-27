El uso de la tarjeta SUBE volvió a caer en agosto y acumuló 15 meses consecutivos de retrocesos, según los últimos datos difundidos por el Banco Central (BCRA). El informe oficial contabilizó 292,7 millones de viajes, un 15,1% menos que en el mismo mes del año anterior.

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Aunque se viajó menos, se gastó más. Los viajes con SUBE sumaron $ 0,21 billones, un aumento del 8,5% interanual en términos reales, es decir, descontando la inflación. El dato refleja el peso de los aumentos de tarifas: los usuarios pagan más por cada viaje y viajan menos.

La caída se da en un contexto de suba de las tarifas del transporte público y de un mayor uso de las promociones de bancos y billeteras virtuales. Según el último reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP), la canasta de transporte para usuarios del AMBA llegó a $ 157.249 en noviembre, un 91% más que un año atrás.

Las mayores caídas en el uso de la SUBE

En la serie histórica del BCRA, las caídas más grandes pertenecen al periodo gobernado por La Libertad Avanza:

Julio de 2026: 270,2 millones de viajes, con un desplome del 22%. Enero de 2026: 240,4 millones de viajes, con una baja del 18,4%. Marzo de 2024: 327,6 millones, con una retracción del 18,1%. Junio de 2026: 292,3 millones, un 17,3% menos. Diciembre de 2025: 311 millones, una disminución del 16,4%. Mayo de 2026: caída del 15,9%. Agosto de 2026: 292,7 millones, con una baja del 15,1%. Enero de 2025: unos 305 millones, un 14,4% menos. Febrero de 2025: 294,5 millones, con una baja del 13,9%. Julio de 2024: 339,1 millones, un 13,5% menos.

Cinco de los siete peores meses ocurrieron en 2026.

El pago con QR sigue creciendo

Mientras la SUBE retrocede, los viajes pagados con QR siguen en alza. En septiembre se registraron 26,9 millones de viajes por esta vía, contra 26,3 millones del mes anterior, por un total de $ 38.000 millones.

La mayor parte se hizo en colectivos (23,9 millones, el 89% del total) y el resto en las distintas líneas de subte (3 millones, el 11,2%).

El atributo social pierde peso: el descuento bajó del 55% al 44%

Al aumento de las tarifas se suma un recorte silencioso en el beneficio para los sectores más vulnerables. Mediante la Resolución 40/2026, el gobierno nacional puso un tope al descuento de la tarifa social, que alcanza a jubilados, receptoras de la AUH, empleadas domésticas y veteranos de Malvinas, entre otros.

La medida congeló el descuento al nivel de las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. Así, la rebaja del 55% sobre el boleto se va licuando a medida que el pasaje aumenta. Según las estimaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en octubre el descuento efectivo fue del 44%, 11 puntos menos que el que rigió entre 2016 y junio de 2026.

La excepción son los trenes y colectivos de jurisdicción nacional: mientras no se actualice su boleto, el descuento sigue siendo del 55%. En el resto de las jurisdicciones rige el congelamiento.

A esto se suma la eliminación del boleto integrado en la Provincia de Buenos Aires y, más recientemente, en la Ciudad. Con estos cambios, los subsidios que reciben directamente los usuarios pierden peso frente a las compensaciones generales que se pagan a las empresas.

Las compensaciones al transporte cayeron 46%

La contracara de la suba de tarifas es el recorte de los fondos públicos destinados al sistema. Desde comienzos de 2024, las tarifas tuvieron una fuerte recomposición y, en paralelo, se redujo el costo fiscal de las compensaciones.

El pago de compensaciones al transporte público automotor del AMBA se redujo 46% respecto del promedio de 2022-2023. Eso equivale a $ 173.723 millones mensuales a precios de septiembre de este año.

El ajuste no fue igual en todas las jurisdicciones: en la provincia de Buenos Aires, la caída real del 54%, en Nación el recorte del 44%. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires se dio un efecto contrapuesto: registró una suba del 2% por el traspaso de las líneas de colectivo en septiembre de 2024.