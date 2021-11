Exportación ilegal: incautaron más de 500 toneladas de soja

Luego de cruces de información, la AFIP descubrió un grupo que pretendía exportar granos a Paraguay ilegalmente.

Luego de tareas de investigación, la AFIP descubrió a un grupo que pretendía exportar granos a Paraguay ilegalmente. Incautó 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería. La compañía ya estaba siendo fiscalizada por facturas apócrifas.

Un trabajo de detección temprana conjunto de distintas áreas del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont permitió constatar inconsistencias como la falta de capacidad económica del operador, así como la ausencia de la carta de porte electrónica, la única documentación válida para trasladar granos dentro del país, pudo saber El Destape por fuentes oficiales. Habían planeado exportarla en camiones con patente y choferes del país vecino.

El operativo, que contó con la participación de la Gendarmería Nacional, surgió tras la investigación entre la DGI que encabeza Virgina García y la Aduana a cargo de Silvia Traverso. El procedimiento de la AFIP consistió en una verificación física y cruce documental en un depósito fiscal que culminó con el secuestro de los 16 camiones con patente paraguaya que tenían previsto exportar las 502 toneladas de soja.

La tarea inicial de la DGA permitió activar el control exhaustivo de la documentación, pudo saber este medio de fuentes de la AFIP. Le requirió al exportador la ampliación de la información, así como comprobantes que respalden la legítima adquisición de los granos.

La DGI, por su parte, advirtió de las inconsistencias en la trazabilidad de la mercadería. Las tareas de control permitieron identificar que se trataba de un nuevo productor observado por carecer de capacidad económica que ya se encontraba bajo una fiscalización producto de la utilización de facturas apócrifas. Además, se encontraba sin la documentación respaldatoria correspondiente para transportar el grano de una localidad a otra dentro del país, que es la carta de porte electrónica.

Finalizada la investigación se llevó a cabo en Rosario el procedimiento en el depósito fiscal en el que se encontraban los 16 camiones de patente paraguaya con las 502 toneladas de soja en el que participaron la Aduana, la DGI y la Gendarmería. Esto dio con la interdicción de la mercadería.

Durante el sábado, también se incautaron granos pero el caso se originó por una vía diferente. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció el secuestro de siete camiones con soja a granel en un operativo llevado a cabo por la División Operativa Salvador Mazza. La documentación estaba alterada y dichos transportes tenían, aproximadamente, 30 toneladas de soja cada uno, por un monto total de $ 12.200.000.

Fernández destacó que se dispuso del secuestro de los camiones, la mercadería transportada y los celulares de los conductores. "La investigación dio inicio a través de una denuncia particular quién manifestó que estarían utilizando sus datos con el propósito de falsificar documentación (carta de porte emitida por el productor y cargada en el sistema del AFIP, a través de la plataforma digital)", sumó. Y añadió que la denunciante aportó los dominios de los vehículos, por lo que la Policía Federal dio con los vehículos rápidamente.

La cosecha, en un nuevo récord

El valor de la cosecha de granos podría alcanzar el máximo histórico de los US$ 36.527 millones. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que ese guarismo se alcanzará gracias al récord productivo de 141,7 millones de toneladas previsto para esta campaña y a la mejora en los precios internacionales.

De esta manera, el valor de la producción de los principales granos a nivel nacional, descontando los derechos de exportación y los gastos de fobbing (costos de exportación), se ubicaría US$ 2.470 millones por encima de lo registrado el año pasado. En lo productivo, el salto sería de 13 millones de toneladas respecto al ciclo anterior y se ubicaría 400.000 toneladas por encima del registro histórico de 141,3 millones de toneladas obtenidas en 2018/19.

"En relación a los precios, dados los elevados precios internacionales de los principales granos y subproductos del sector agroindustrial proyectados, la campaña dejaría como saldo un ingreso de divisas récord para el país por exportaciones de granos y subproductos", indicó la entidad bursátil. En concreto, la previsión es que se concreten exportaciones por US$ 36.700 millones.

El 85% del valor total de la cosecha la aportará la soja, el maíz y el trigo. En el primer caso, la oleaginosa alcanzará los US$ 14.760 millones, mientras que el maíz crecerá hasta los US$ 11.070 millones y el trigo hasta los US$ 5.110 millones.

No obstante, el récord en el valor de la cosecha, el resultado bruto para los productores se ubicaría por debajo de lo registrado en el ciclo anterior. Según los cálculos realizados por la BCR, la suba en los costos de comercialización y de producción (en especial de los fertilizantes) producirían una merma en el resultado bruto de producción, el cual se ubicaría en US$ 13.330 millones. Esto implica un descenso de US$ 3.100 millones contra la campaña anterior.