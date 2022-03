El Gobierno explicó cómo será la segmentación de las tarifas: “Las zonas son una referencia”

Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que “la guerra tendrá un impacto en la estructura energética argentina. Lo estamos conversando, pero el Presidente fue claro cuando dijo que se acabaron los tarifazos”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que “la segmentación de las tarifas debería ser por los ingresos en el hogar” y aclaró que “las zonas son una referencia”. “La guerra tendrá un impacto en la estructura energética argentina. Lo estamos conversando, pero el Presidente hoy fue claro cuando dijo que se acabaron los tarifazos”, añadió el funcionario.

En diálogo con Ari Lijalad en el programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio, el funcionario indicó que el objetivo del Gobierno es que “los subsidios lleguen a quienes los necesitan y no a los hogares de ingresos medios-altos o altos”.

En este punto, confirmó que “se eliminarán los subsidios a los hogares de mayores ingresos y eso me parece un acto de Justicia Social” y cuestionó que “es absurdo que haya gente que paga el impuesto a las Grandes Fortunas pero sigue con tarifas subsidiadas”. “Estamos implementando un esquema que fue vetado por Macri y decía que las tarifas no podían crecer por encima de los salarios”, mencionó.

Asimismo, explicó que “hay momentos en que hay que importar GNL y esta situación bélica impactará en los precios. También en los alimentos. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses en Argentina”.

Por otra parte, anticipó que “durante marzo vamos a anunciar iniciativas para potenciar la industria e incrementar la capacidad productiva” y destacó que “hay 50 mil personas que estaba sin laburo y hoy trabajan en alguna fábrica”. “Discuto la idea de que la reactivación no se ve en los hogares: tal vez hay un sector asalariado que no perdió el trabajo y por ahí no ve los niveles de reactivación”, agregó.

Consultado sobre la inflación, Kulfas indicó que desde su ministerio “estamos trabajando en tres iniciativas contra el aumento en el precio de los alimentos: Precios Cuidados, el fideicomiso de productos frescos y los fideicomisos del trigo y el maíz”. En este marco, aclaró que “lo de la Empresa Nacional de Alimentos fue un comentario de algún funcionario de Desarrollo Social” y que no hay un proyecto concreto que siga esta línea. “Hoy el Presidente dejó en claro que hay reactivación económica y demostró que hay un plan a largo plazo”, puntualizó.

El presidente Alberto Fernández detalló ayer el acuerdo con el FMI y anunció que es inminente el envío al Congreso y dijo: "A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI".

Sobre la parte energética, reveló: "En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales".

"El Estado está construyendo capacidad para hacer de modo justo y razonable esta segmentación. Si alguna persona considerara injusto dejar de percibir un subsidio que a su criterio le corresponde, siempre podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea reconocido en tiempo oportuno", sumó Alberto.