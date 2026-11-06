Caputo intentó minimizar la suba del riesgo país: "Tremendamente tranquilo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó relativizar el fuerte deterioro de los indicadores financieros y desligar la escalada del riesgo país de las dificultades del programa económico del gobierno de Javier Milei. En un contexto de caída de los bonos soberanos, retroceso de las acciones argentinas y mayor percepción de riesgo por parte de los inversores, el funcionario aseguró estar “tremendamente tranquilo” y atribuyó la tensión del mercado a la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ante empresarios de los sectores agropecuario, energético y minero. Según publicó Infobae, el encuentro tuvo lugar mientras el riesgo país alcanzaba los 925 puntos básicos, su valor más elevado desde octubre de 2025, luego de acumular un incremento cercano al 30% durante octubre.

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