"Llegamos al número para tener quórum en la sesión de hoy", confirmó el senador Yedlin

El senador nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) confirmó hoy que el oficialismo "llegó al número para tener quórum" en la sesión que buscará convertir en ley el proyecto que modifica y eleva el mínimo del Impuesto sobre los Bienes Personales y aumenta las alícuotas de los patrimonios superiores a 100 millones de pesos, que fue votado el martes pasado por la Cámara de Diputados.

"Llegamos al número para tener quórum para la sesión de hoy", anunció Yedlin en diálogo con la radio AM 750.

"Con esta ley 130 mil argentinos dejarían de pagar Bienes Personales y 320 mil pagarían menos de lo que están pagando, lo que da un total de 450 mil beneficiados aproximadamente", puntualizó.

Asimismo, de aprobarse la ley, "16 mil personas, lo que corresponde al 1,5 por ciento del padrón, van a pagar más" ya que la norma eleva de 1,25% a 1,5% la alícuota de quienes tienen patrimonios superiores a los $100 millones, explicó el senador.

La iniciativa ya había sido aprobada por unanimidad el 28 de octubre último en el Senado, pero fue modificada por el oficialismo la semana pasada en Diputados, en una votación ajustada en la que el Frente de Todos y otros bloques sumaron 127 votos contra 126 de la oposición.

Debido a eso el proyecto con media sanción retorna a la Cámara alta en "segunda revisión", por lo que los senadores deberán expedirse a favor o en contra del dictamen aprobado en Diputados, cuya reforma incluyó un incremento en las alícuotas de los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y para los contribuyentes con bienes declarados en el Exterior.

La iniciativa votada en Diputados aumenta a 1,50% -contra el 1,25% del actual- lo que deben tributar los patrimonios superiores a 100 millones de pesos, mientras que para los contribuyentes que superen los 300 millones de pesos la tasa pasará a ser de 1,75 por ciento.

Por otro lado, Yedlin definió como "un nivel enorme de irresponsabilidad" por parte de Juntos por el Cambio (JxC) y de los bloques que lo acompañaron "no darle al Ejecutivo la posibilidad de revisar el Presupuesto en comisión" en la Cámara de Diputados.

"No dar la posibilidad de seguir la discusión en un lugar que está hecho para eso, que es el Parlamento, habla del nivel de negligencia", observó Yedlin y destacó la "dificultad" para "resolver cosas" que genera la "actitud de una oposición que ha decidido no dar quórum, no dar las discusiones o no permitir que los temas vuelvan a comisión".

En la misma línea, señaló que el debate de los Bienes Personales "es uno de los problemas con los que nos estamos enfrentando porque el Presupuesto abarcaba muchas soluciones para este año y era una hoja de ruta para el Estado" y anticipó que "vamos a tener más problemas".

En este sentido, remarcó que, a diferencia del accionar de la oposición, "el peronismo siempre le votó los presupuestos a Mauricio Macri" y subrayó: "Nunca en los 4 años tuvo un año sin Presupuesto, nunca. El peronismo arregló para no sacarle esa herramienta absolutamente necesaria para el Ejecutivo".

Finalmente, consideró que "se va a convocar a sesiones extraordinarias" y recomendó a diputados y senadores "quedarnos lo más cerca posible del Congreso y seguir trabajando".

"Hay muchos temas que han quedado y la lógica sería que nosotros estemos trabajando este verano", señaló al plantear que tras el rechazo del Presupuesto 2022 habrá que "revisar una serie de normas para ir resolviendo la ausencia" del proyecto que asigna gastos e ingresos para la administración pública nacional.

Con información de Télam