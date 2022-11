Precios estables en el mercado de granos local, en una jornada de escasa actividad comercial

El mercado de granos local registró hoy un acotado dinamismo comercial, con escasa actividad en general y precios estables, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En la jornada no se registraron ofertas por trigo; y el maíz presentó un menor número de compradores, con precios mayormente estables y bajas en las entregas cortas.

En lo que respecta a la soja, y si bien hoy reapareció la industria, los precios marcaron caídas en relación al martes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El sorgo y el girasol, por su parte, también mantuvieron estables las condiciones ofrecidas.

Por el lado del maíz se observó una caída en el número de compradores y se recortó la posición contractual al abanico de posibilidades de entrega.

Para entrega inmediata se ofreció US$ 230 la tonelada, con un recorte de US$ 5 respecto de la rueda previa; para diciembre fue de US$ 240 y enero de 2023 de US$ 245, ambas posiciones sin registrar variaciones respecto al miércoles; por el cereal de la próxima campaña se ofreció US$ 250 para el tramo febrero-marzo de 2023 y US$ 245 y US$ 240 para abril y mayo; y para el cereal de la cosecha tardía 2022/23, la entrega en junio permaneció estable en US$ 220, igual que julio en US$ 210.

Para la soja, tanto por el grano con descarga como por la fijación de mercadería se ofrecieron abiertamente $60.000, $1.000 menos que el martes.

En girasol no se registraron variaciones en las condiciones de compra: por la oleaginosa disponible se pagó US$ 450, mismo valor que el ofrecido para la entrega entre diciembre y marzo 2023, como las últimas ruedas.

En sorgo no se presentaron variaciones en los ofrecimientos por parte de la demanda: la descarga de mercadería entre marzo y julio 2023 se ubicó nuevamente en US$ 220, sin cambios respecto al miércoles.

Con información de Télam