Precios de los granos entre estables y al alza en el mercado de Rosario

Los precios de los granos cerraron entre estables y alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el mercado local no se acopló a las bajas generalizadas que se registraron en Chicago.

Por la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería, sobre el cierre de la jornada se alcanzaron valores de $ 52.600 la tonelada, sin cambios con respecto a ayer.

Para el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 280 la tonelada, US$ 5 más entre ruedas para ambas posiciones.

Por cereal de la campaña 2022/23, se mantuvieron ofertas abiertas de US$ 270 la tonelada para la entrega de mercadería entre noviembre y enero de 2023, sin implicar variaciones respecto al lunes.

En cuanto al maíz disponible tuvimos ofertas que se mantuvieron en US$ 225 la tonelada, mismo valor para la posición contractual y con entrega en septiembre.

Luego, la entrega en octubre escaló US$ 5 hasta los US$ 245; noviembre, US$ 235; y diciembre, US$ 237.

Por el maíz de la cosecha 2022/23 se registraron ofertas de US$ 230 para la entrega en febrero de 2023, mientras que marzo se ubicó en US$ 235.

El segmento abril-mayo escaló hasta los US$ 228 la tonelada, a la vez que por el maíz con entrega en junio se ofrecieron US$ 220 y con descarga en julio US$ 205.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 y el sorgo a US$ 205.

Con información de Télam