Ofertas bajistas para los granos en Rosario

Los precios de los granos cerraron mayoritariamente a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Para la entrega inmediata y para fijaciones de soja, se ofrecieron de forma abierta US$ 415 la tonelada, US$ 5 menos entre ruedas.

En cuanto al trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 355 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 5 respecto a ayer.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, para la entrega entre noviembre, diciembre y enero se ofrecieron de forma abierta US$ 320.

Por el maíz con entrega corta hasta el 10 de junio se ofertaron US$ 255 la tonelada, sin cambios respecto al cierre de ayer.

Para las entregas entre julio y septiembre del corriente, la oferta abierta cedió US$ 5 hasta los US$ 245 la tonelada, mientras que la entrega entre noviembre y diciembre se ubció en US$ 247.

A diferencia de las últimas ruedas, tuvimos condiciones de compra por maíz temprano 2022/23, donde se ofrecieron US$ 230 por el cereal con entrega entre marzo y abril de 2023.

Por último, el girasol cerró a US$ 600.

Con información de Télam