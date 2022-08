Los principales granos cerraron con caídas en sus cotizaciones en Rosario

Los precios de los principales granos cerraron hoy con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con una mayor dinámica comercial en comparación con los movimientos de ayer.

De esta manera, por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercaderías se ofrecieron $ 49.200 por tonelada, una leve baja de $ 300 sobre los registros del martes.

En el segmento del maíz, la oferta por la entrega inmediata se negoció a US$ 215 la tonelada, un retroceso de US$ 5 entre ruedas. De igual forma, las ofertas con entrega durante el segmento septiembre-diciembre presentaron una caída de US$ 5 entre ruedas y se ubicaron también en US$ 215.

Asimismo, no se registraron ofertas abiertas correspondientes a la entrega de mercadería de la cosecha 2022/23.

En lo que respecta al trigo, por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron US$ 280 por tonelada, una merma de US$ 10 entre jornadas. La entrega contractual también se pactó a US$ 280.

Además, reaparecieron los ofrecimientos correspondientes a la cosecha 2022/23, con lo que el tramo noviembre-enero se ubicó en US$ 270.

Por último, el girasol disponible se mantuvo en los US$ 500 por tonelada.

Con información de Télam