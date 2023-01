Los precios del maíz y la soja disponible finalizaron sin cambios en Rosario

La actividad en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tuvo un dinamismo similar al de ayer, en una jornada en la que los precios de la soja y el maíz disponible finalizaron sin cambios respecto de la víspera y en la que reaparecieron las ofertas por el trigo.

De esta manera, tanto la soja disponible, como con descarga y para fijación de mercadería se comercializaron a $ 70.000 la tonelada, sin variaciones en relación con los precios del miércoles.

En tanto, los maíces disponible y contractual se mantuvieron en US$ 240 la tonelada.

El resto de las posiciones retrocedieron US$ 5, en cada caso: las entregas pactadas para febrero y marzo decrecieron hasta los US$ 230; abril hasta los US$ 225; mayo hasta US$ 220; y junio y julio hasta US$ 205 y US$ 200, respectivamente.

En el mercado de trigo, reaparecieron las ofertas a la vista para la adquisición de mercadería, aunque con un solo participante ofreciendo condiciones de compra.

En este contexto, se ofrecieron abiertamente US$ 295 por tonelada para la entrega contractual, valor que se ubicó US$ 5 por debajo de lo ofrecido en la rueda del martes, última ronda previa con actividad.

Las ofertas por girasol con entrega inmediata permanecieron en US$ 450 por tonelada, y la descarga entre enero y marzo escaló US$ 20 hasta los US$ 450.

Por último, la entrega de sorgo entre marzo y julio se pactó a US$ 240 por tonelada, sin modificaciones entre ruedas.

Con información de Télam