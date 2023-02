Los precios de la soja y el maíz disponible finalizaron sin cambios en Rosario

Las cotizaciones del maíz disponible y de la soja cerraron hoy sin cambios en el inicio semanal en la Bolsa de Comercio de Rosario, en una jornada en la que reaparecieron las ofertas por trigo.

Los negocios nuevamente se concentraron principalmente en el maíz y, en este marco, las ofertas por el cereal disponible y con entrega contractual permanecieron en los US$ 250.

Por el maíz de la próxima campaña, la entrega en marzo se mantuvo estable en US$ 250; abril subió US$5 hasta los US$ 250; y mayo creció US$5 hasta los US$ 245.

Asimismo, la cosecha tardía de junio escaló US$5 hasta los US$ 235; julio también US$5 hasta US$ 225; y agosto se mantuvo en los US$ 210.

En lo que respecta al trigo, en la jornada de hoy reaparecieron las ofertas tras la ausencia en la ronda del viernes. En este sentido, tanto para la entrega contractual como para el segmento marzo se ofrecieron US$ 280 por tonelada.

Por el lado de la soja, las propuestas con entrega disponible y para las fijaciones de mercadería alcanzaron nuevamente los $75.000 la tonelada, sin experimentar cambios entre ruedas.

Por último, el girasol cayó US$10 hasta los US$ 370 por tonelada y el sorgo cerró sin cambios en los US$ 255.

Con información de Télam