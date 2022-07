La cotización de la soja disponible aumentó en Rosario, y el trigo y el maíz operaron estables

El precio de la soja subió hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo y el maíz disponibles cotizaron estables, en una jornada que presentó una menor actividad comercial con relación a la rueda anterior.

De esta manera, la oleaginosa con entrega disponible, descarga contractual y para las fijaciones se pactó en cada caso a $51.770 la tonelada, con una suba de $710 respecto a la jornada previa.

En tanto, reaparecieron las ofertas en moneda extranjera por estas posiciones, ubicándose la descarga inmediata y para la fijación de mercaderías en los US$ 395 y la posición contractual en US$ 390.

En el segmento del maíz, las ofertas por las entregas inmediata y contractual se mantuvieron estables en US$ 230 por tonelada.

Luego, la descarga de mercadería entre agosto y septiembre se ofrecieron de manera abierta US$ 230, lo que implicó mermas de $ 5 en ambos casos. Por su parte, el tramo comprendido entre octubre y diciembre también se ubicó en US$ 230, registrando diciembre un incremento de US$ 5 respecto del jueves.

Por el maíz del próximo ciclo comercial, la entrega en julio ’23 se posicionó US$ 2 por encima de ayer, para arribar a US$ 200 la tonelada.

En lo que respecta al trigo, el cereal con entrega inmediata se mantuvo estable en US$ 300 por tonelada, y la posición contractual avanzó US$ 10 hasta los US$ 300 por tonelada.

Por trigo de la cosecha 2022/23, no se registraron ofertas abiertas de compra.

Por último, el girasol cerró nuevamente estable a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam