El precio del trigo subió US$ 40 en Rosario, a US$ 355 la tonelada

El precio del trigo disponible con descarga hasta el 24 de noviembre registró hoy una importante suba de US$ 40 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y cerró en US$ 355 la tonelada.

La fuerte alza fue impulsada por "un solo comprador en mercado pujando por la adquisición de mercadería con un recorte en las posiciones abiertas", indicó la entidad bursátil su habitual parte diario.

Por su parte, en la soja disponible como para las fijaciones, las ofertas en moneda local se ubicaron $ 61.000 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Por su parte, en el maíz con entrega inmediata el precio se mantuvo en US$ 235 la tonelada, mientras que los contratos pactados entre diciembre y enero se ubicaron dentro de un rango de entre US$240 y US$245.

Por el maíz del próximo ciclo comercial, el segmento febrero-marzo 2023 se ubicó nuevamente en US$ 250; abril, US$ 245; mayo, US$ 240; junio, US$ 220; y julio, US$ 210.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 220.

Con información de Télam