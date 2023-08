El precio del maíz cayó $1.000 y cerró a $58.000 la tonelada en Rosario

El maíz volvió a concentrar el grueso de los negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar.

En ese marco, el grano amarillo cerró la rueda con una baja de $1.000 respecto al viernes en su posición disponible, en $58.000 la tonelada.

Por su parte, las fijaciones -pactadas de manera directa entre vendedores y compradores-

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

se ubicaron en $ 59.000 la tonelada.

Asimismo, se registró una oferta de $ 59.000 para la entrega de mercadería entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre del corriente año.

En cuanto al cereal de la campaña 2023/24, la posición marzo de maíz se situó en los US$ 185; abril, US$ 180; junio, US$ 175; y julio, US$ 170.

La soja, por su parte, cerró en $100.000 la tonelada, mientras que el girasol (también comprendido en el PIE III) se ubicó en $110.000 y el trigo en US$ 230 la tonelada.

Durante la jornada no se registraron ofertas por sorgo y cebada.

Con información de Télam