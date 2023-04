El precio de soja subió $2.000 en Rosario, en $95.000 la tonelada

El precio de la soja disponible y para fijaciones subió $2.000 en Rosario -en $95.000 la tonelada-, al cierre de la cuarta jornada de vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero hasta el 31 de mayo.

Por el maíz con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, sin variaciones entre ruedas; mientras que el tramo abril-mayo se sostuvo en US$ 235 la tonelada.

En cuanto al cereal tardío, las propuestas para la entrega pactada para junio cerró en US$ 215; julio, US$ 210; y agosto, US$ 205.

Por último, el sorgo concluyó la jornada a US$ 245 la tonelada, en una rueda en la que no se registraron ofertas abiertas por trigo y girasol.

Con información de Télam