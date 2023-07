El maíz lideró las subas en Rosario, en una jornada con saldo dispar

Los precios de los granos cerraron con saldo dispar en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde el maíz lideró las subas y concentró el grueso de los negocios.

Por el cereal con descarga inmediata, la oferta ascendió US$ 10 entre jornadas para ubicarse en US$ 180 la tonelada, mismo valor para la entrega contractual de mercadería.

Luego, el tramo julio-agosto se sostuvo sin cambios en US$ 170 la tonelada, mientras que la posición septiembre alcanzó nuevamente los US$ 165.

Por su parte, la soja disponible se sostuvo en valores abiertos de $ 80.000 la tonelada, sin cambios entre jornadas, aunque para el valor que se ofreció para las fijaciones de mercadería, este precio significó una merma de $ 5.000.

Respecto al trigo con entrega disponible y contractual se ofrecieron US$ 270 la tonelada, sin cambios entre jornadas, mientras que el precio ofertado por la mercadería con descarga entre noviembre y febrero de 2024 ascendió US$ 5 hasta alcanzar los US$ 225.

Por último, el girasol cerró a US$ 290 la tonelada.

Con información de Télam