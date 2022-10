Cierre dispar para los precios de los granos en Rosario

Los precios de los granos cerraron con un saldo dispar la jornada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) donde volvió a producirse un descenso en el número de compradores por mercadería, al mismo tiempo que no se volvieron a registrar ofertas por trigo disponible.

Por la soja con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos abiertos entre las industrias se ubicaron en $ 54.000 la tonelada, sin cambios con respecto a ayer.

En cuanto a los precios del maíz, se ofrecieron para la entrega contractual US$ 240 la tonelada, US$ 5 menos que ayer, mientras que las entregas entre noviembre y diciembre se mantuvieron estables y sin cambios en US$ 245 y US$ 250 respectivamente.

Por otra parte, la posición enero descendió US$ 5 hasta alcanzar los US$ 250.

Por el cereal del próxima ciclo comercial, el tramo febrero-mayo 2023 se ubicó en US$ 255; junio, US$ 225; y julio, US$ 215.

Por último, el girasol subió US$ 35 y cerró a US$ 400 la tonelada.

Con información de Télam