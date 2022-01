Bajas en los cereales y precios estables en las oleaginosas en el mercado de granos local

El mercado de granos de Rosario operó hoy con una tendencia bajista para los precios de los cereales y estable para los valores de las oleaginosas.

Con poca presencia de compradores, las ofertas por el trigo cayeron en la gran mayoría de los segmentos; en maíz la tendencia también fue bajista, tanto para la mercadería disponible, como para el cereal de la nueva campaña; y por soja la oferta no presentó cambios en relación a ayer, al igual que en el girasol.

En la jornada de hoy, el mercado de trigo presentó una caída generalizada, tendencia que se vio principalmente en las posiciones diferidas.

Por el trigo con descarga inmediata, la oferta fue de $24.000 la tonelada, similar a la del miércoles.

Por la entrega del cereal full enero, el mejor ofrecimiento fue de US$ 230 la tonelada, dos dólares menos que ayer.

Asimismo, la posición de febrero cayó hasta US$ 232 la tonelada, con marzo cediendo hasta US$ 235, dos dólares menos.

Para el segmento de entrega desde mayo hasta julio, las ofertas se ubicaron sin variaciones en US$ 237 la tonelada.

En el mercado del maíz, las cotizaciones bajaron, tanto para las entregas cortas como para las posiciones de maíz temprano y tardío de la campaña 2021/22.

Las ofertas por el cereal con descarga inmediata se ubicaron en US$ 220 la tonelada, cinco dólares por debajo de ayer.

La entrega contractual y enero se ubicaron en US$ 220 la tonelada, también US$ 5 por debajo de la rueda previa.

Por maíz de la próxima campaña, las ofertas por la entrega en marzo se ubicaron en US$ 210 la tonelada, con una caída de US$ 5 entre ruedas, con abril cediendo US$ 7 para ubicarse en US$ 205, similar valor para las entregas en mayo.

Para la cosecha tardía del cereal, las ofertas con entrega en junio se encontraron en US$ 190 la tonelada, cayendo considerablemente entre ruedas, con la entrega en julio cediendo US$ 5 hasta US$ 185.

En el mercado de soja, no hubo grandes cambios entre ruedas, con ofrecimientos similares al cierre de la rueda previa.

Por soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas se ubicaron en US$ 380 la tonelada, sin cambios en relación con ayer; y las ofertas en moneda local para dichas posiciones se ubicaron en $39.150.

En el mercado de girasol, las ofertas registradas por la oleaginosa se mantuvieron en línea con las realizadas en las últimas ruedas.

Nuevamente se ofrecieron abiertamente US$ 400 la tonelada para la mercadería con descarga entre enero y marzo de 2022, sin variaciones respecto a ayer.

Con información de Télam