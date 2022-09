Bajas en cotizaciones de los granos en el mercado local, en una jornada con menor nivel de actividad

El mercado local de granos cerró hoy la semana con una jornada en la que se registró un menor nivel de actividad y cotizaciones bajistas para la mayoría de los granos, como consecuencia de una menor cantidad de participantes y posiciones abiertas, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el caso del trigo volvieron a ausentarse las ofertas abiertas correspondientes a la actual campaña comercial; en maíz hubo un recorte en la cantidad de compradores pujando por la compra del cereal, que llevó a caídas de cotizaciones; y en soja también se registraron caídas en los valores abiertos ofrecidos para su compra.

En el mercado de la soja se presentaron movimientos bajistas, acompañando parcialmente los descensos que se dieron en Chicago; y se mantuvieron las posibilidades de entrega registradas ayer.

Por la oleaginosa con descarga inmediata y para las fijaciones se ofrecieron abiertamente $63.000 por tonelada, con una reducción de $ 4.000 para ambas posiciones entre ruedas; para la entrega contractual y para octubre se ofrecieron abiertamente $63.500, con una caída de $4.000 para la última de estas posiciones.

El mercado de girasol acompañó parcialmente las mermas en los valores de los demás granos y registró caídas de cotizaciones.

Para la entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 400 por tonelada, con un descenso de US$ 20 entre jornadas, mientras que el segmento diciembre-marzo de 2023 también cayó US$ 20 hasta US$ 400.

En el mercado de trigo volvieron a ausentarse las ofertas abiertas de compra para el cereal de la actual campaña, mientras que se mantuvieron estables los ofrecimientos del próximo ciclo sin variaciones de cotizaciones.

De esta forma, sin valores abiertos para el cereal de la cosecha 2021/22, el trigo de la campaña 2022/23 se ubicó en US$ 300 por tonelada con la entrega entre noviembre y enero de 2023, sin resultar en cambios entre ruedas.

En el mercado de maíz se presentó un menor número de ofertas, principalmente en el segmento de la corriente campaña, al tiempo que también se redujo la cantidad de posiciones abiertas; además, se registraron mermas de manera casi generalizada en los valores del cereal.

Por maíz del actual ciclo comercial inician con la descarga en octubre y alcanzan los US$ 225 por tonelada, con una caída de US$ 10, mientras que el segmento noviembre-diciembre también se ubicó en US$ 225, con caídas de US$ 15 para ambos meses.

Por el maíz de la cosecha 2022/23, la descarga en marzo llegó a US$ 240, tras caer US$ 5 entre días, igual merma que para las entregas en abril y mayo que alcanzaron los US$ 235 y US$ 230, respectivamente.

Para la próxima cosecha tardía se ofrecieron US$ 215 por tonelada para junio, US$ 5 menos que ayer, y US$ 210 para julio.

Con información de Télam