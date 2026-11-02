El riesgo país volvió a subir, superó los 800 puntos y es récord en el año

La rueda financiera de este lunes dejó un nuevo indicio de inquietud entre los inversores. El riesgo país quebró por primera vez en 2026 el umbral de los 800 puntos básicos, al tiempo que las acciones de compañías argentinas que operan en Wall Street registraron importantes pérdidas.

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Según el índice que elabora JP Morgan, el indicador trepó un 2% y se ubicó en 805 puntos. De esta manera, acumuló un incremento del 40,6% en lo que va del año y volvió a poner en evidencia el deterioro de la confianza de los mercados internacionales sobre la economía argentina.

La tensión también alcanzó al mercado cambiario. El dólar oficial avanzó $ 5 y terminó la jornada en $ 1.565, su cotización más alta en lo que va de 2026. En tanto, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.545,50, luego de aumentar $11,50 frente al viernes.

En el mercado de Nueva York, los activos argentinos tampoco lograron escapar de la tendencia negativa. Los ADR finalizaron con fuertes bajas, lideradas por IRSA, que sufrió un desplome del 13,5%. Detrás se ubicaron Cresud, con una pérdida del 8,2%, e YPF, cuyos papeles retrocedieron un 6%.

La incertidumbre política y el contexto internacional agregan presión a los mercados

El mal desempeño de los activos locales se dio en una jornada atravesada por distintos factores de incertidumbre en el escenario internacional. Entre ellos, las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para este martes, y las repercusiones políticas y económicas de los recientes comicios en Brasil.

En el plano doméstico, las dudas sobre el rumbo político y la ausencia de definiciones respecto del próximo calendario electoral también alimentaron la prudencia de los inversores y contribuyeron a incrementar la volatilidad financiera.

Entre las cuestiones que concentran la atención de los operadores es el rol que ocupará Patricia Bullrich dentro del Gobierno, el nivel de participación de los gobernadores en el armado electoral oficialista y las posibilidades de que el Peronismo consiga confluir en una propuesta unificada.

El Gobierno enfrenta un pago de U$S 800 millones al FMI

El Gobierno debe afrontar este lunes un vencimiento de U$S 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico debe definir el origen de los dólares para concretar el pago.

Aunque en el mercado financiero existe consenso sobre el cumplimiento de la obligación, persisten los interrogantes respecto a la ingeniería financiera elegida para reunir las divisas y acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG) exigidos por el organismo.

Las alternativas sobre la mesa responden al ajustado nivel de liquidez pública. Según los últimos datos disponibles al 28 de octubre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central (BCRA) ascendían a U$S 851 millones, lo que deja un remanente de apenas U$S 51 millones por encima del monto adeudado.

Como vía alternativa, el Gobierno dispone de depósitos en moneda nacional por $8,9 billones, recursos que podrían destinarse a la compra de dólares al BCRA, aunque esa operación tendría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la institución.