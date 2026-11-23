Más allá de los factores externos, los mercados advierten un riesgo extra ligado al gobierno de Milei y su programa económico.

La suba del dólar y del riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos no es únicamente un signo de alerta por parte de los mercados. También afecta, directa o indirectamente, a las empresas de la economía productiva al encarecer el financiamiento, acelerar la cobertura cambiaria y agravar la fragilidad de la industria y las pymes frente a una economía que se encamina a la recesión técnica.

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El escenario financiero se sigue complicando para Javier Milei y Luis Caputo. Entre jueves y viernes de la semana pasada, el riesgo país pasó de 848 a 1.070 puntos, alcanzando los cuatro dígitos por primera vez desde los días previos a la victoria del oficialismo en las elecciones 2025.

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En paralelo, el dólar mayorista subió un 2,4% la semana pasada, el mayor aumento semanal desde abril de 2025, mientras que los dólares financieros se dispararon un 8%. De esta manera, la brecha entre el oficial y los paralelos trepó a casi el 13%.

De 848 a 1.070 puntos: el salto del riesgo país y el "riesgo Milei" en la mira

Por supuesto que el contexto es el de una caída global de los mercados, motorizada por una performance decepcionante de las acciones vinculadas a la IA tras el debut de Anthropic y las expectativas sobre una nueva suba de tasas en Estados Unidos.

Aun así, como suele ocurrir, el riesgo país argentino subió mucho más que el de casi todo el resto de la región (un 26% en solo dos días contra menos de un 10% en la mayoría de los países latinoamericanos).

Es decir, más allá de los factores externos, los mercados advierten un riesgo extra ligado al gobierno de Milei y su programa económico. Precisamente, cuando está a punto de confirmarse oficialmente la recesión técnica del país y la baja en el bolsillo, aumentan las dudas sobre la reelección del Presidente y la vigencia a largo plazo de sus medidas promercado.

Y cuando empieza a quedar claro que Argentina no cuenta con todos los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de más de 27.000 millones de dólares en 2027, por lo que deberá recurrir a financiamiento extra, que la caída de los bonos en dólares encarece de manera directa.

La preocupación de las empresas por la crisis del dólar y el riesgo país

Pero el problema es que este "riesgo Milei", en parte anclado en la mala performance de la economía real, puede verse agravado por cómo la crisis financiera de la semana pasada afecta al propio sector productivo.

La suba del dólar y del riesgo país están interrelacionadas. El incremento de la divisa norteamericana de la última semana, advierten los economistas, se debió esencialmente a la cobertura de las empresas ante la percepción creciente de que esta seguirá subiendo el año próximo frente a la incertidumbre sobre la sustentabilidad política y económica del programa mileísta.

Además, el riesgo país puede afectar directamente a las empresas, sobre todo a las grandes, por el mayor costo de la emisión de obligaciones negociables o la dificultad extra sobre el acceso a créditos.

Es en este contexto que el sector empresario admite estar preocupado por el deterioro de la situación financiera. "Obviamente preocupa", reconoció a El Destape un directivo de una importante empresa argentina con presencia en los mercados internacionales. "Estamos en un contexto donde el viento empieza a cambiar un poco y quizás de afuera empiezan a llegar noticias que pueden jugar una mala pasada a una Argentina todavía frágil", agregó, y reconoció que "si a esto le sumamos la situación política de acá, potencia el viento en contra".

La crisis financiera también afecta a la industria

Pero el problema está presente incluso para el sector productivo menos directamente expuesto al financiamiento en los mercados extranjeros, ya que la crisis financiera también supone una mayor fragilidad para la economía real.

"En una dinámica donde el frente financiero presione aún más la economía real, se van a requerir medidas más audaces y pragmáticas para frenar el deterioro. bajas de tasas de interés, crédito al consumo y de capital de trabajo para pyme, inversión pública en infraestructura, política industrial para frenar la pérdida de empleo en la industria, entre otras", señaló al respecto Diego Coatz, economista titular de la consultora especializada en industria I+D, en diálogo con este portal.

Un panorama similar afronta el mundo pyme, el cual se mantiene alerta ante la posibilidad de un salto devaluatorio, que, aunque aumentaría la competitividad del sector exportador, también afectaría al bolsillo del consumidor del sector mercadointernista.

¿Por qué las pymes advierten sobre el riesgo de devaluación y traslado a precios?

"Ante la falta de dólares para pagar los compromisos y la devaluación en Brasil, estamos frente a un escenario forzado de devaluación, que pone presión al ministro de Economía" y genera riesgo de "un efecto contagio a precios para cubrirse antes de las fiestas", advirtió Leo Bilanski, titular de la entidad pyme ENAC. "Tienen que cortar la inestabilidad o van a tener un overshooting (disparada del tipo de cambio) muy grande, castigando fuertemente a pymes y asalariados", agregó sobre la suba del dólar de la última semana.

Con todo, el deterioro ya acumulado en el sector industrial es tan grande que, para otros, las turbulencias financieras impactan, pero solo de manera secundaria.

"Obviamente que lo financiero nos ocupa y nos preocupa. Pero lo más importante es cómo está el consumo y la perspectiva de la industria. ¿Para qué se van a generar inversiones o pedir créditos para producir más si no hay mercado y no tenemos venta?", señaló Marcelo Fernández, titular de la entidad pyme CGERA, en referencia al posible sobrecosto del crédito frente a la suba del riesgo país. "No creo que hoy el cierre de empresas que se está dando radique en el tiema financiero. Es por la baja demanda que tenemos", cerró.