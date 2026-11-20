El riesgo país volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos básicos este viernes 20 de noviembre de 2026, en una jornada marcada por las caídas de los bonos soberanos y las acciones argentinas. El indicador alcanzó los 1.070 puntos, en medio de un escenario de incertidumbre internacional y dudas de los inversores sobre las perspectivas económicas y políticas de la Argentina.

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Más allá de su impacto sobre los mercados financieros, el riesgo país es una variable clave para la economía argentina porque influye sobre las condiciones de financiamiento del Estado y las empresas. Cuando aumenta, conseguir crédito en los mercados internacionales puede resultar más costoso y, en determinados escenarios, incluso dificultar el acceso a nuevos préstamos.

Qué es el riesgo país y qué significa que suba

El riesgo país es un indicador financiero que refleja el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener bonos de un país en comparación con títulos considerados de menor riesgo , como los del Tesoro de Estados Unidos.

es un indicador financiero que , como los del Tesoro de Estados Unidos. En términos sencillos, permite medir cuánto más rendimiento demanda el mercado para prestarle dinero a la Argentina frente a una economía utilizada como referencia internacional . El indicador más utilizado para seguir esta evolución es el EMBI , elaborado por JPMorgan , que toma como referencia una canasta de bonos soberanos. Su valor se expresa en puntos básicos: 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual .

. El indicador más utilizado para seguir esta evolución es el , elaborado por , que toma como referencia una canasta de bonos soberanos. Su valor se expresa en puntos básicos: . Por ejemplo, si los bonos estadounidenses ofrecen un rendimiento anual del 4% y los títulos argentinos uno del 10%, la diferencia es de seis puntos porcentuales, equivalentes a 600 puntos básicos. De esta manera, cuanto mayor es el riesgo país, más elevada resulta la compensación que demandan los inversores por mantener deuda argentina. Sin embargo, el indicador no representa una probabilidad exacta de incumplimiento ni determina automáticamente la tasa que pagará el Gobierno en una nueva emisión de deuda.

Cuánto aumenta el riesgo país

Qué pasa cuando el riesgo país supera los 1.000 puntos

Que el riesgo país se ubique en 1.070 puntos significa que el rendimiento adicional exigido a la deuda soberana argentina ronda los 10,38 puntos porcentuales respecto de la referencia estadounidense utilizada para calcular el indicador. Esto no implica que todos los préstamos que tome la Argentina deban pagar exactamente esa diferencia, pero sí constituye una señal de las condiciones financieras que enfrenta el país.

Un riesgo país elevado puede tener distintas consecuencias. En primer lugar, encarece el financiamiento externo. Si el Gobierno necesita emitir nuevos bonos para obtener dólares, los inversores pueden exigir tasas de rendimiento más altas. En segundo término, dificulta la refinanciación de los vencimientos de deuda. Cuando las condiciones de mercado son desfavorables, el Tesoro puede encontrar mayores obstáculos para conseguir fondos que le permitan afrontar sus obligaciones.

Además, un nivel elevado del indicador suele reflejar una mayor percepción de incertidumbre sobre la evolución de la economía y la capacidad de pago del país. En este contexto, el acceso a los mercados internacionales de capitales puede quedar limitado o resultar demasiado costoso para el Estado.

Mercados: cómo impactan en Argentina

Cómo afecta el riesgo país a la economía argentina

Aunque se trata de un indicador financiero, sus movimientos pueden tener consecuencias sobre distintas actividades económicas. Uno de los principales canales de transmisión es el costo del crédito. Cuando aumenta el rendimiento exigido a los bonos soberanos, las empresas argentinas también pueden enfrentar condiciones más exigentes para financiarse en el exterior.

Esto ocurre porque el riesgo asociado con la deuda pública influye sobre la percepción general del país, aunque cada compañía tiene características financieras propias que pueden modificar las tasas que obtiene.

De esta manera, una empresa que busca fondos para construir una planta industrial, incorporar maquinaria o ampliar su producción podría enfrentar costos de financiamiento más elevados. Si la tasa requerida para conseguir capital resulta demasiado alta, algunos proyectos pueden perder rentabilidad y terminar postergándose.

El impacto puede trasladarse a la inversión productiva, la actividad económica y la generación de empleo, especialmente cuando las restricciones financieras se mantienen durante períodos prolongados. También puede afectar a las compañías que necesitan refinanciar vencimientos o acceder a dólares para desarrollar proyectos de infraestructura.